ZBOG POREZNE REFORME Dunja je učiteljica u Zagrebu. Plaća joj od siječnja raste 7 eura, a kolegici Ivi za isti posao u Osijeku 30

I to je moguće - za isto radno mjesto s istim uvjetima - različita plaća ovisno o tome gdje živite. Rezultat je to porezne reforme koja stupa na snagu s Novom godinom. Kako će to izgledati u praksi, donosimo na primjeru dviju učiteljicu