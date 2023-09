EKSKLUZIVNO CRO Demoskop: HDZ je i dalje uvjerljivo prvi izbor, ali ocjena za rad Vlade - mršava dvojka

U političku jesen i vladajući i oporba ulaze borbeno, a kakav je rejting stranaka i političara? Ovo su rezultati novog CRO Demoskopa.

Rejting stranaka

Vladajući vladaju i ovaj mjeseca na ljestvici rejtinga stranaka. HDZ je prvi izbor za više od četvrtine ispitanika (rujan 25,4 posto - kolovoz 25,2). SDP ostaje drugi izbor, s rastom u odnosu na kolovoz (rujan 15,5 posto - kolovoz 14,7) MOŽEMO! je treći s 11 posto potpore (rujan 11,0 posto - kolovoz 11,2 posto).

Slijede dvije desne opcije: prvo MOST (rujan 8,6 posto - kolovoz 8,8 posto), onda Domovinski pokret (rujan 7,8 posto - kolovoz 7,7 posto).

Ostali su daleko; CENTAR čiji je predsjednik jučer proglasio SDP strankom na zalasku, ispod 2 i pol posto (rujan 2,3 posto - kolovoz 2,5 posto).

Ostali još niže: HSS (rujan 1,3 posto - kolovoz 1,4 posto), Radnička fronta (rujan 1,2 posto - kolovoz 1,4 posto) Fokus (rujan 1,1 posto - kolovoz 1,0 posto), HNS (rujan 1,1 posto - kolovoz 0,8 posto).

Još niže su Hrvatski suverenisti (rujan 1,0 posto - kolovoz 0,9 posto), IDS (rujan 1,0 posto - kolovoz 1,0 posto), pa stranka Karoline Vidović Krišto (rujan 1,0 posto - kolovoz 1,1 posto).

Značajan je postotak neodlučnih za čije je glasove politička borba već krenula (rujan 16,9 posto - kolovoz 16,6, posto).

Najpozitivniji političar

Vrh ljestvice najpozitivaca već dvije i pol godine drži predsjednik Zoran Milanović (rujan 17,0 posto - kolovoz 16,0 posto), a drugi je izbor i dalje premijer Andrej Plenković (rujan 14,1 posto - kolovoz 14,4 posto). Onda dugo nitko, pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji bilježi pad u odnosu na kolovoz (rujan 3,9 posto - kolovoz 4,7 posto).

Pao je rejting i Tomaševićevoj kolegici Sandri Benčić (rujan 2,7 posto - kolovoz 3,9 posto) koja je zadržala četvrtu poziciju. Slijedi gradonačelnik Vukovara Ivan Penava (rujan 2,3 posto -kolovoz 2,8 posto), pa Peđa Grbin koji je jučer dobio jednoglasnu potporu stranke da bude njihov premijerski kandidat (rujan 2,2 posto - kolovoz 2,1 posto).

U top deset su još Oleg Butković (rujan 1,5 posto - 0,3 posto), pa Dalija Orešković (rujan 1,4 posto - kolovoz 0,8 posto), Božo Petrov (rujan 1,4 posto - kolovoz 1,2 posto) i Biljana Borzan (rujan 1,0 posto - kolovoz 0,6 posto).

Nitko - to je izbor gotovo 29 posto građana (rujan 28,5 posto) i poruka koja bi trebala posramiti baš sve političare. Ako srama imaju.

Najnegativniji političar

Na ljestvici najnegativaca nitko ne želi biti, a vrh drži isti posvađani duo. Prvi je premijer Andrej Plenković s gotovo 30 posto (rujan 29,1 posto - kolovoz 31,2 posto), drugi predsjednik Republike Zoran Milanović (rujan 14,3 posto - kolovoz 16,5 posto), a ministar obrane Mario Banožić probio se do trećeg, neslavnog mjesta (rujan 3,8 posto - kolovoz 3,0 posto).

Pet puta češće nego u kolovozu građani su negativno ocijenili predsjednika SDP-a koji je sinoć u studiju RTL-a izjavio kako je siguran da je on, eto, najbolji mogući premijer na političkoj sceni (rujan 2,7 posto - kolovoz 0,5 posto).

Rast negativnog doživljaja bilježi i Tomislav Tomašević (rujan 2,5 posto - kolovoz 0,6 posto), a u neslavnih top deset su još Milorad Pupovac (rujan 2,2 posto - kolovoz 1,8 posto), Hrvoje Zekanović (rujan 1,5 posto - kolovoz 3,2 posto). Zatim Ivan Pernar (rujan 1,4 posto - kolovoz 0,7, posto), pa Gordan Jandroković (rujan 1,3 posto - kolovoz 1,3, posto), a stigla je i Željka Markić koja je, prema pisanju Indexa, sa suprugom u zadnjih godinu i pol kupila šest nekretnina (rujan 1,1, posto - kolovoz 0,6 posto) I to unatoč inflaciji!

Da su negativni svi političari stav je više od 15 posto građana (15,4 posto).

Ocjena Pantovčaka, Banskih dvora i Sabora

Tu su i ocjene Ureda Predsjednika, Vlade i Parlamenta. Svima je prosjek nešto bolji, ali ostaje dobar - 3 za Pantovčak (rujan 2,83 - kolovoz 2,79) i dvije dvojke za Markov Trg. Sabor (rujan 2,13 - kolovoz 2,05) i Vladu (rujan 2,27 - kolovoz 2,16).

Smjer kretanja zemlje

Tražili smo društveni optimizam, a našli ga gotovo u tragovima. Tek nešto više od 17 posto građana smatra da idemo u dobrom smjeru, (rujan 17,4 posto - kolovoz 14,8 posto), a da je smjer loš zaključak je gotovo 70 posto ispitanika (rujan 69,3 posto - kolovoz 75,0 posto)!

Očekivano glasači oporbenih političara su negativniji, ali i trećina HDZ-ovih birača smatra da idemo u pogrešnom smjeru ( 33,5 posto)!

NAPOMENA: Istraživanje je provela agencija Promocija plus na uzorku od 1300 ispitanika od 4. do 7. rujna uz standardnu grešku uzorka plus, minus 2,7 posto i uz razinu pouzdanosti od 95 posto