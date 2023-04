Donosimo cijeli intervju Đure Horvata za Danas: 'Hrvatska ima čast da ima Đuru Horvata, dokazat ćemo'

Đuro Horvat, međimurski poduzetnik i inovator koji je u utorak bio uhićen pod sumnjom za zlouporabu položaja i ovlasti pušten je na slobodu u srijedu. Ostalih četvero uhićenih, među kojima su bivša riječka pročelnica i prva žena riječke Čistoće pod sumnjom su za isto djelo. Po odluci zagrebačkog Županijskog suda dodijeljen im je jednomjesečni istražni zatvor.

Svi oni su povezani sa sortirnicom u Mihačevoj Dragi, za koju se sumnja da je prodana po napuhanoj cijeni od 506 tisuća eura. Horvat je nakon izlaska iz pritvora dao svoju verziju događaja u razgovoru s Ivanom Ivandom Rožić.

S 80 godina prva noć iza rešetaka, kako se osjećate?

"To je doista stravično za ljude koji se zaista ne osjećaju krivim, niti doista jesu krivi. Mi smo krivo optuženi, mi smo optuženi da smo lobirali, a zapravo mi smo promovirali naš patent. Patent koji je moje vlasništvo i kompanije Tehnix. To niti oni koji su potraživali, ni koju su jučer razgovarali s javnošću ne znaju. Molio bih da se to objavi. Patent me štiti i za njega smo dobili priznanje od Bruxellesa, Europske unije. Dobili smo stotinu svjetskih nagrada i to je moj izum kojeg nema nigdje u svijetu. To je jedinstvena tehnologija koju ima Tehnix. Nama je bio cilj da educiramo investitora koji je dužan koristiti najbolju tehnologiju i u tome smo uspjeli", rekao je Horvat.

A što onda kažete na optužbe koje Vam se stavljaju na teret?

"To je strašno, čovjeka koji vodi kompaniju, najinovativniju kompaniju u Europi. Mi imamo preko 60 patenata, vlastitih proizvoda. Trudili smo se, 20 godina smo radili na tom postrojenju. To je postrojenje koje je najnaprednije u svijetu. Nema ga nigdje. I željeli smo ga promovirati u Hrvatskoj. I tu je taj otpor lobija koji to nisu željeli. Koji to nisu željeli i oni su pomogli u sastavljanju optužnica da bi nas eliminirali. Međutim, nas ne mogu eliminirati. Znanje je neuništivo. To je naše patentno pravo, nas štiti patent i mene čuva moja savjest koja je potpuno čista", izjavio je Horvat.

Mnogi ljudi kažu da ste Vi prvi koji dolazite u firmu. Jeste bili u tvrtki kad je došla policija?

"Ne, ja sam na bolovanju, imam problema s nogom, tako da sam doma bio", kaže.

A kako je to izgledalo? Jeste li se iznenadili?

"To je bilo rano ujutro, za mene bilo stravično, šokantno, ja nikad nisam to doživio, nikad nisam bio na sudu. Samo sam bio hvaljen da radim dobre stvari. Pored tog patenta, mi smo dobili priznanja od Njemačke, Austrije, institucija, od Akademije znanosti Republike Hrvatske, Akademije znanosti iz Kaira, iz Sankt Petersburga", istaknuo je.

Kako ste onda regirali kad je jučer došla policija?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

" Teško, imao sam veliku dilemu da li ići ili jednostavno napraviti nešto... "

Novinari su čak jučer objavili da ste se javili na telefon i rekli da nećete živi izaći iz kuće.

"Bio sam jako povrijeđen… Spasio me advokat Župić jer on je mene savjetovao da budem strpljiv", kaže.

SDP je danas kazao da su vas suspendirali? Ima li veze stranka s tim?

"Ne, mi radimo inovacije, mi pomažemo drugima. Radimo zelene tehnologije koje su planetarni interes. Naša tehnologija reciklira otpad u vrijednosti do 95 posto što nema nigdje u svijetu i Hrvatska ima čast što ima Đuru Horvata i naše tehnologije i mislim da ćemo to dokazati pred javnošću", istaknuo je.

Odvjetnik Ante Župić dodao je da gospodin Horvat nema veze s nikakvom politikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je poduzetnik, inovator, Tehnix je ugledna firma i politika nas ne zanima", objasnio je.