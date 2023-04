EKSKLUZIVNO: Imamo snimke s nadzorne kamere koje su uhvatile trenutak kad su propucali Čubelića!

Trenutak uoči pucnjave u Splitu, u kojoj je propucan Josip Čubelić povezan s krim miljeom, snimila je nadzorna kamera.

Iz bijelog Renaulta u žurbi izlaze dvojica muškaraca. U automobil se ne vraćaju, a potom se oko njega okupljaju građani i dolazi policija.

To je vozilo uzeto kao dokaz jer se dovodi u vezu s napadom, potvrdili su nam iz splitske policije.

Gordana Vrdoljak još je u šoku, njezin automobil propucan je u okršaju.

"Kroz jedno staklo prošao je metak, a drugo stako je razbilo. Zalijepila sam iza. On je ležao. Ajme, što se nisu svi pobili, odnio ih đavo! Bože, oprosti… I ništa, išla sam to popravit - 600 eura i moram čekati 10 dana. I ja ću to morati platiti jer tko će te kriminalce tužiti?"

Kaže, zbog svega ju je strah.

U okršaju je teško ozlijeđen 36-godišnjak, ali je izvan životne opasnosti. Prva u pomoć mu je priskočila hrabra liječnica Sanja Došen Janković iz obližnje ambulante.

"Mislim da nisam napravila ništa što ne bi netko drugi napravio iz moje struke. Čuli smo pucnjave, pretpostavili smo da je netko u opasnosti, izašli smo, pomogli smo, napravili smo sve u tom trenutku što smo mogli. Hipokrat kaže - pomoći treba, mi smo to napravili i to je to", skromno nam kaže o trenutku kad je uskočila pomoći propucanom muškarcu dr. Sanja Došen Janković.

Na asfaltu splitskih Skalica vide se dvije rupe od metaka. Sve se odvijalo pod prozorom gospođe Branke. Čula je pucnjavu.

"Jedno dva puta, pa sekunda (tišine op.a), pa onda još dva. Ali nisam se ustajala, sreća i Bog" Tko zna, možda bi bila svjedok pa ode i ja…", govori nam Branka.

Tragedija je mogla biti i već jer 50 metara od napada nalazi se vrtić, a stotinjak metara udaljena je škola.

Davorka Kalinić iz Solina prepričava kako je to jučer sve izgledalo: "Moja kolegica je morala vidjeti što joj je s malom, da joj se nije što dogodilo. Nije ugodno, ali što ćemo? Ništa."

Ante iz Splita postrožio bi kazne: "Nikad nije dobro vrijeme za takvo zlo. Trebale bi biti ozbiljnije sankcije."

Za četvoricom muškaraca policija i dalje traga. Detalje istrage ne otkrIvaju, ali umiruju građane.

Jerko Krevlija, glasnogovornik Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u srijedu umiruje javnost: "Na području Splita ovo prvi pokušaj ubojstva ove godine. Ubojstava nemamo. Split siguran grad."

Pretpostavlja se da su muškarci, koji se dovode u svezu s propucavanjem, pobjegli bijelim Mercedes mađarskih registracija. Policija ga je pronašla u garaži zgrade na Pazdigradu. Sada se traga za još jednim i to crnim vozilom iste marke.