Ekskuzivno doznajemo: USKOK-u dojavili da župan Dekanić u ćeliji ima mobitel i njime zove svjedoke!

Novi skandal oko Vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića koji je pijan skrivio nesreću pa je pokušao zataškati.

Osječki USKOK dobio je kaznenu prijavu u kojemu ih upozoravaju kako župan Dekanić iz zatvora koristi telefon. I to svjedoke zove mobitelom.

RTL Danas u posjedu je prijave u kojoj između ostalog piše i ovo: "Mobilni telefon mu posuđuje izvjesni xy iz Vinkovaca, koji se nalazi isto u istražnom zatvoru u Osijeku zbog dilanja droge, telefon je kod xy u ćeliji".

USKOK još nije krenuo u pretragu zatvora u kojoj je župan već tri tjedna.

Da mobitela u zatvoru ima itekako, a da to ne moraju znati pravosudni policajci, stalno upozoravaju i iz Sindikata pravosudne policije.

Njihov glasnogovornik Krešo Jelenko kaže: "I sad sigurno ima (mobitela op.a) po ćelijama za koje pravosudni policajac ne zna i ne može za njih znati. Može ga naći slučajno ili po dojavi zatvorenika. Mobitel se može kriti u dovratnicima, u prozorima, tertrapacima mlijeka, cipelama. Svi su inovativni, oni sjede i samo razmišljaju kako će proći mobitel i gdje će ga sakriti. Najveći je problem što nemaju blokator signala ni lokator signala".

Krešo Jelenko otkriva koliko su inovativni zatvorenici i na koje sve načine unose mobitele u zatvor Foto: RTL Danas Krešo Jelenko otkriva koliko su inovativni zatvorenici i na koje sve načine unose mobitele u zatvor RTL Danas

Dekanić u povlaštenoj sobit

Dekanić se, kako pouzdano doznajemo, nalazi u ćeliji broj 1, koja je inače namijenjena invalidima. Tu ćeiju mnogi nazivaju "povlaštenom sobom".

U sobi nije sam, ima cimera. Iako potvrdu te informacije imamo iz više izvora, iz Ministarstva pravosuđa odgovaraju da je sve to službena i profesionalna tajna.

O slučaju Dekanić, odgovori su nam: "Smještaj zatvorenika provodi se na temelju sigurnosnih procjena stručnih službi svakog kaznenog tijela i ovisno o kapacitetima tijela u koje se osoba lišene slobode upućuje. Drugačija tumačenja postupanja nadležnih službi su neosnovana. U kaznenim tijelima ne postoje sobe za povlaštene kako navodite u svojem upitu, a informacija kojom raspolažete nije istinita."

Davor Ćavar, odvjetnik župana Dekanića, često ga posjećuje, gotovo svaki drugi dan.

Za RTL Danas odvjetnikkaže: "Osjeća se dobro s obzirom na to da boravak u zatvoru nije nikome ugodan."

Na pitanje je li mu teško pao zatvor kaže da je "prihvatio to". Dao je i detalje kada očekuje da će Dekanić izaći iz zatvora. "Ja vjerujem da će se svi svjedoci ispitati do kraja slijedećeg tjedna. Vjerujem da će svi svjedoci biti ispitani do kraja slijedećeg tjedna", rekao je Ćavar.

Moguć presedan

Iz USKOK-a na naš upit nisu odgovorili. Ako krenu u pretragu zatvora, bit će to bez sumnje jedinstveni takav slučaj u povijesti.

Mobiteli u zatvorima za pravosudne policajce nisu novost. Sve se događa, kaže nam glasnogovornik sindikata policije Jelenko, zbog starih problema i to malih plaća i manjka policajaca.

Postoje mobiteli od čak nekoliko centimetara Foto: RTL DANAS Postoje mobiteli od čak nekoliko centimetara RTL DANAS

"Sve oni imaju i punjač i mobitel, karticu i mijenjanje kartice. Oni su toliko inovativni, imaju novce, mogu potkupiti, mogu dobiti. A imate i mobitele od par centimetara. Bilo je čak slučaj da u pola noći netko iz zatvora pozdravlja pravosudnu policiju i naruči im pjesmu. Da, i to se događalo", otkriva šokantne detalje iz zatvorskog sustava Jelenko.

S mobitelom ili bez njega, Dekanić za uskrsne praznike ostaje iza rešetaka.