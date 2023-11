Reporterka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović-Jurić razgovarala je s epidemiologom Bernardom Kaićem.

Možemo li reći da je hripavac nova korona?

"Ne, korona je bila pandemija s potpuno novim virusom, hripavac je nešto što je stalno u populaciji u manjem ili većem intenzitetu."

A zašto je ove godine baš tako raširen?

"To je vjerojatno kombinacija više faktora. Jedan od njih to što već od 2011. godine postupno padaju cijepni obuhvati pa je više nezaštićenih jer nisu cijepljeni. S druge strane, cjepivo koje se koristi se s vremenom joj zaštita gubi. I s treće strane vjerojatno i zato što se ove zadnje tri godine korone, ono uobičajeno prokuživanje prirodno, jer hripavac stalno cirkulirao u populaciji - smanjilo bilo pa je i to doprinijelo povećem broju osjetljivih."

Cijepljenje protiv hripavca je obavezno i dobivaju ga jako mala djeca. S koliko godina se dobiva?

"Zapravo je najvažnije kod hripavca zaštiti najmanju djecu. U prvoj godini života tri doze, zatim u drugoj godini života se docjepljuje jednom dozom i u šestoj godini. Glavna mjera u sprječavanju je da oni koji imaju simptome bolesti ostanu kod kuće i ne hodaju okolo i zaražavaju druge. Trebaju se liječiti i po pravilima struke onaj koji ima hripavac treba piti antibiotike i biti u izolaciji."

Više pogledajte u videu: