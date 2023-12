Europski tužitelji u Hrvatskoj itekako imaju posla! Najnoviji slučaj je otvorena istraga protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac. No, uhićenje prije toga izazvalo je ipak više interesa. Riječ je o velikoj akciji uhićenja na Geodetskom Fakultetu. Sada glavni duo, Almin Đapo i Boško Pribičević žele na slobodu, no to neće biti tako jednostavno.

Naime, novih 40 dana istražnog zatvora dao je sud Alminu Đapi i Bošku Pribičeviću. U mjesec dana ispitano je 20 svjedoka, ali ostalo ih je još 20 pa im sloboda i nije tako blizu.

Đapu, kojemu zatvor teško pada, odvjetnik je i jutros posjetio. Za RTL kaže:

"Uvjeti u zatvoru su i dalje protivni bilo kakvoj humanosti i smislu toga u kojim je taj zatvor sagrađen". Vujasin dodaje i da je njegov klijent s njih još šestero u ćeliji što smatra potpuno neprimjereno", kaže Zoran Vujasin, odvjetnik Almina Đape.

Slučaj Geodetskog Fakulteta europsko tužiteljstvo otvorilo je službeno prošlog mjeseca kada su uhitili 39 osoba povezanih s Geodezijom. Odmah se dignula cijela akademska zajednica na noge, ali i premijer kojemu svaka istraga iz EPPO-a izazove novu reakciju.

Tako je bilo i prošlog petka kad je otvorena druga istraga protiv Gabrijele Žalac koju osim nabave softvera sada sumnjiče i da je bespovratnim novcem plaćala rođendanske zabave. Premijer Plenković to nije htio posebno komentirati.

Da EPPO ima odlične rezultate najbolje govore brojke. Sa svega 6 tužitelja samo ove godine podignuli su 4 optužnice protiv 12 osoba. Bile su i tri velike akcije uhićenja, s više od 40 uhićenih.

Pokrenute su tri istrage. Dva proširenja. Donijeli su i dvije presude po sporazumu. Za 4 osobe. Ključna razlika od DORH -a je što oni ne odgovaraju nikome u Hrvatskoj. Njihova šefica je u Luksemburgu.

Bivši tužitelj, sada odvjetnik Berislav Živković to ovako objašnjava:

"Vrlo teško je utjecati na njihov rad jer bi time defacto utjecali jednom naddržavnom tijelu, a zapravo europski tužitelj je uz našu suglasnost naddržavno tijelo", kaže nam.

Živkovića kao bivšeg tužitelja žalosti percepcija javnosti da se državno odvjetništvo doživljava kao daljinski upravljač premijer pa dodaje:

"Postoje kaznena djela gdje se ne može utjecati, naprosto se ne može utjecati u mnogim stvarima. da li postoje migovi u nekim stvarima to bi trebalo puno bolje istražiti, nekakve sumnje definirati prema javnosti a ne samo paušalno, sve je to na daljinski upravljač", objašnjava.

Almin Đapo je, tvrdi njegov odvjetnik, u Remetincu sada koncentriran samo na svoju obranu kako bi objasnio da mu se stavlja nešto na teret po zapovjednoj odgovornosti.Smatra da je ova istraga EPPO-a pravno iživljavanje.

No bez obzira na to, sve što su europski tužitelji do sad predložili sudu - bilo im je prihvaćeno.