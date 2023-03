Ferrari i Porsche srušili zabranu dizelaša i benzinaca. Mi smo po priču otišli u najskuplju garažu

Iako Europska unija do 2035. želi ukinuti prodaju benzinaca i dizelaša, planove su im pomrsili proizvođači luksuznih sportskih automobila - Ferrari i Porsche.

Protiv električnih vozila su i zastupnici Europske pučke stranke, a što će to značiti za vozače?

Bili smo u najskupljoj legalnoj garaži u Hrvatskoj.

Proizvođači moćnih automobila uspjeli su ono što se činilo nemoguće - srušiti odluku o zabrani dizelaša i benzinaca.

Jer prelasku na električna vozila 'ne' su rekli Ferrari i Porsche, a onda ju u pitanje dovela njemačka i talijanska vlada.

"Naravno, nitko ne može zamisliti Porsche 911 koji bi umjesto boxer motora imao eletromotor niti Ferrari koji bi umjesto V10 ili V12 benzinskog motora imao elektromotor. Sigurno nije tradicija Porschea i Ferrarija imati takav automobil", rekao je Darin Janković, direktor analitičke tvrtke za autoindustriju.

A naročito ne od 2035. kada bi odluka o zabrani dizelaša i benzinaca trebala stupiti na snagu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni imaju ogroman broj radnih mjesta, jednostavno ovise o tome da prodaju automobile i to po mogućnošću s unutarnjim sagorijevanjem. Zašto? Jer ih imaju, zato jer su ulagali u to desecima godina. Ako se zabrane takvi automobili, uletjet će Kinezi koji već sada imaju 80 modela, puno više nego Europljani električnih automobila i to bi za njih mogao biti veliki ekonomski problem", rekao je Janković.

Istodobno, interes za skupim benzinskim jurilicama nikada nije bio veći.

"Mislimo da će potražnja za vozilima luksuznog segmenta, naročito za vozila s unutarnjim izgaranjem ostati ovakva, ako ne i veća narednih bar 10-ak godina", istaknuo je Hrvoje Miholić, prodajni savjetnik.

Protiv zabrane su i europski pučani. Upozoravaju da električna vozila nisu dostupna svima i za njih ne postoji odgovarajuća infrastruktura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Primjerice, danas imate problem ako kupite električni automobil, ako krenete do sjevera Hrvatske prema jugu trebate punionicu, nisu još dovoljno razvijene baterije da mogu izdržati tako veliko kilometražu", istaknula je europarlamentarka Sunčana Glavak.

Rješenje bi mogla biti tzv. ekološka goriva.

"Motori s unutarnjim sagorijevanjem mogu koristiti sintetička goriva koja su sada doduše još vrlo skupa, ali postat će u budućnosti jeftina i sigurno bi ta goriva mogla spasiti ICE motore", rekao je Janković.

A evo što kažu oni kojih će se uredba najviše ticati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Po meni bi možda trebalo produžiti još. To je prenaglo, to je za 12, 13 godina da ih nema više", rekao je Momo Dragišić iz Zagreba.

"Bolje je električni, da čuvamo prirodu", rekla je Selda iz Zagreba.

Uskoro slijedi novi sastanak ministara zaštite okoliša, no već sada je jasno - teško da će za 12 godina u Europskoj uniji zabraniti dizelaše i benzince.