Festival zaustavio tramvaje, projekt Q'Art oduševio i Riječanke: 'Savršeno je! Zamijenile smo more Ilicom'

Zagrepčani su u nedjelju pohrlili na još jedno izdanje festivala "Projekt: Ilica."

Tisuće posjetitelja među njima i brojni turisti okupirali su središte grada u poznatoj ulici. Tramvaji od jutros ondje nisu prometovali zbog festivala.

Na jednome mjestu više od 400 izlagača sa svojim rukotvorinama, igračkama, knjigama, slikama, pločama, a održala se i modna revija. Ovoga puta pod geslom "suradnja, tolerancija i uvažavanje".

Vesna i Jasna iz Rijeke otkrivaju što posebno vole na ovom festivalu: "Mooving, atmosfera, urbani neki ritam grada, to je savršeno. Još je lijep dan, sunce. Predobar dan. To nam je važno kad smo zamijenile more za Ilicu!"

Rebeka, Eva i Fanika također su posjetile festival i otkrivaju što ih je privuklo: "Nema škole, frendice su se našle i uživamo, pričamo i jako je dobro!"

Ivana Nikolić, organizatorica i koautorica projekta "Ilica Q'Art, otkriva detalje: "Svaki puta sada stavljamo teme koje su jako važne za društvo i jako su važne da na neki način ljudi počnu shvatiti da je ovaj projekt da naučimo kako surađivati, da ne mrzimo jedni druge."

