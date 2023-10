Svakako jest dobra vijest da inflacija usporava, no to se i dalje ne vidi u trgovinama. Zašto?

Imamo najnižu stopu inflacije još od siječnja prošle godine. U rujnu smo imali peti paket mjera koje je donijela Vlada, a tu smo i ograničili trideset grupa proizvoda, upravo kako bi to naši građani osjetili.

Osim tih proizvoda i onih koje su neki trgovački lanci samoinicijativno snizili, zaista se ne osjeća u toj mjeri pad inflacije na cijene?

Sigurno ima onih naših građana koji teže žive i mi sve činimo kako bi im pomogli, a upravo 30 grupa proizvoda je jako veliki broj proizvoda. Trgovački lanci su išli sa sniženjima. Prema tome, kada pogledate brojke, raščlanite inflaciju, imate pad u kategoriji hrane i pića na mjesečnoj razini, a i u segmentu energije. Naši građani plaćaju drugu najnižu cijenu struje u cijeloj Europskoj uniji, plaćaju drugu najnižu cijenu plina u Europskoj uniji, a i cijene naftnih derivata kontinuirano ograničavamo kako bi i tu pomogli. Naša Vlada nema vremena za lupanje ili petljanje, kako to rade neki u Saboru, nego vučemo poteze kako bi našim građanima bilo što bolje.

Netko će reći da su nam plaće među najnižima u Europskoj uniji, ali stiže prosinac, tradicionalno mjesec u kojem svi trošimo najviše. Je li moguće novo divljanje cijena?

Mi smo, kada govorimo o plaći, napravili jedan veliki iskorak u odnosu na 2016. godinu medijalna plaća je sada prešla 1000 eura. Kontinuirano imamo rast prosječne plaće.

I cijene su rasle.

A što se tiče nekog divljanja cijena, Vlada neće dozvoliti nikakvo divljanje cijena jer za to nema razloga.

Ne isključujete moguću intervenciju u slučaju da budemo opet svjedoci onoga čemu smo svjedočili ranije?

Vlada će poduzeti sve ove korake da zaštiti standard hrvatskih građana.

Proteklih dana i tjedana spominjali smo pekare koji su najavili mogućnost rasta cijena i kruha i pekarskih proizvoda, unatoč tome što je i cijena struje i brašna ograničene. Imaju najveće prihode, ali kažu, svejedno ne mogu izdržati. I ulazni troškovi su im previsoki. Moguće su više cijene?

Ja ne vidim da su nekakvi inputi porasli o kojima oni govore. A i općenito kada pogledate 2022. godinu, puno je onih koji su govorili da su inputi strašno narasli. Međutim, kada pogledate kako je većina tih poduzeća poslovala, svi su oni ostvarili puno bolje rezultate nego 2021. godine. A Vlada je reagirala na način da je zaštitila i njih od proizvođača - do trgovačkih lanaca do pekara. Svi su ti pekari imali povlaštenu cijenu struje. I u posljednjem paketu mjera oni su ostali obuhvaćeni.

Dakle, ako cijena ne raste kruha i pekarskih proizvoda, hoće li država Vlada intervenirati?

Mi ćemo voditi računa kao što smo vodili računa cijelo ovo vrijeme, ako bude bilo kakvih poremećaja, Vlada će sigurno znati zaštititi svoje građane.

Intervencijom?

Neovisno o kojoj se industriji radi.neovisno što pojedini poslovni subjekti budu radili, ako dođe do takve situacije, ali za to nema potrebe.

Uvijek možete priprijetiti onim porazom za ekstra profit. Spomenuli ste i sami zamrznuti cijene 30 proizvoda. Sve to ima nekakav rok. Imate li vi plan za dalje? Što poslije toga?

Pa dok god traje krizna situacija, mi ćemo biti uz naše građane i kada govorimo o intervencijama u cijenu električne energije plina, toplinarstva, cijene goriva pa do situacije u maloprodaji. Rekli smo da ćemo pratiti što će se događati u trgovinama. Vidimo da cijelo ovo vrijeme nema nikakvih problema. Štoviše, ograničili smo cijene, Pomogli smo našim građanima. Nigdje ničega nije falilo.

Do izbora smo sigurni?

Bit ćete sigurni sve dok god bude trebalo pomagati i intervenirati. Jer mi trenutno živimo u situaciji velike energetske krize koja nije prestala. Imamo nove situacije, geopolitička previranja. Prema tome, naši građani mogu biti sigurni da će Vlada biti uz njih.

Baš u tom kontekstu. Što je cijenama goriva? Znamo da su aktualne na snazi do idućeg utorka, Što nakon toga što građani mogu očekivati u utorak cijena benzina?

Ako pogledate cijene kakve su bile na mediteranskom tržištu prošli tjedan i prva dva dana ovog tjedna i da se danas utvrđuje cijena cijena dizela bi pala za četiri centa, a cijena benzina bi ostala nepromijenjena. Prema tome, za vidjeti je kako će biti trgovanje danas i do kraja tjedna. Kako stvari stoje sada, ako ne bude nekakvih iznenadnih šokova, dizel bi trebao zasigurno pojeftiniti. S benzinom će benzin.

Hoće li benzin ostati na istoj cijeni ili će ona rasti?

Vidjet ćemo danas bilo bez promjene. Do kraja tjedna može otići gore i dolje ministra.

Sutra je blagdan Svih svetih. Omogućili ste prodaju. Od cvijeća i svijeća. Cijene su ipak vrtoglave. Znate li koliko košta prosječni aranžman?

Kao što ste rekli, cijene, tu jesu visoke? Cijena aranžmana je od 40 do 50 eura. Ima i onih od 15 eura aranžmana. Međutim, ako bi htjeli kupiti ovako nešto kao što je na ovoj slici i za vas, to je cijena od 40 do 50.

Koji je razlog izgleda kao da smo kunu zamijenili eurom jedan naprema jedan?

To treba pitati ljude koji to prodaju, to su jako visoke cijene. Mi smo omogućili svima da rade sutra kako bi naši građani mogli napraviti sve ono što rade kada idu na groblja. Međutim, treba pitati prodavače.

Jeste li time što ste omogućili da rade sutra je da je zakon pun rupa koji ste sami donijeli i mislite li da ga treba mijenjati?

Zakona koji smo mi donijeli, radi reguliranja rada nedjeljom i blagdanima na deseci tisuća hrvatskih obitelji nedjelju mogu provesti zajedno, a Vlada je upravo u okviru zakona predvidjela da mi možemo odlukom donijeti da se na pojedini blagdan može raditi, ali opravdanim.

Odlukom poništava se zakon koji ste sami donijeli?

Ne bih, ne bih rekao Kažem, osnovna svrha je zaštita hrvatskog načina života da što više ljudi, posebice žena koje rade u maloprodaji, provede tu nedjelju i blagdane sa svojom obitelji.

Odluka Ustavnog suda, hoće li srušiti zakon ?

Ne vjerujem. Mi smo uzeli u obzir sve ono što je Ustavni sud sugerirao u svojim prethodnim odlukama. Prilagodili smo sada zakon tome i vjerujem da će Zakon o trgovini funkcionirati i nakon što ga Ustavni sud revidira.

Mislite li da će to biti prije izbora ili nakon izbora? Odluka Ustavnog suda.

Ne mogu utjecati na to.

Svinjetina da se vratimo malo na početak poskupjela ove godine znatno. Sad imamo i problem afričke kuge. Ljetos ste nam rekli da nikad ne biste platili kilo po pečenog odojka 60 eura, pa koliko biste ga platili u ovom trenutku.

Onoliko koliko mislim da bi bilo primjereno. Tamo gdje inače vidim da cijena nije onakva za što procijenimo da je realna zaobiđem, čak i kad mogu platiti. Ne bih sad spekulirao koliko bi dao.

Na fešti ne bi dali 160 eura za kilo?

Po struci sam ekonomist i onda uvijek gledam da prođem što bolje, što je ekonomičnije.