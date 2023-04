Filmaši su se već udomaćili u Zagrebu. Smiješi li se glavnom gradu novi James Bond?

Automobilske potjere, akcija i kamere ovdje su već uobičajena pojava.

Filmaši su se udomaćili u Zagrebu, a on je sad nominiran za najpoželjniju novootkrivenu lokaciju za filmska snimanja!

"Takve nagrade se ne dijele samo tako, a druga stvar – ono što je bitno uvijek nama – stalno promovirat, promovirat i promovirat Zagreb. A sad kad to netko radi, ajmo reć', zapravo besplatno za nas, jer oni će sad mjesec dana pričat' o toj dodjeli koja se događa tek za vrijeme Cannes film festivala, nama je to neprocjenjivo", kazala je voditeljica Zagrebačkog filmskog ureda Mia Pećina Drašković.

Pobijedi li lokacije u Saudijskoj Arabiji, Dominikanskoj Republici, Irskoj ili one u američkom New Mexicu - glavnom gradu stiže Global Production Award.

"Zagreb je postao jako sexy lokacija u zadnje vrijeme, i to je fantastično. Zagreb se izborio za svoj filmski identitet, što je jako jako teško. Vidjeli smo u Dubrovniku koliko je trebalo dugo da u nekim drugim filmovima zaista bude to, a ne nešto imaginarno ili nešto drugačije", govori filmski povjesničar i kritičar Daniel Rafaelić.

Dobro pamtimo Salmu Hayek i Samuela L.-a Jacksona u srcu grada. Holivudski blockbuster s njih dvoje samo je jedan od naslova - prošle godine metropola je imala ukupno 573 dana snimanja različitih filmskih produkcija. Upravo sada snima se biografska serija o Svjetskom motociklističkom prvaku Jarnu Saarinenu.

"Zato jer možemo ponuditi puno različitih lokacija koje mogu glumiti različite lokacije iz dobrog dijela svijeta, ne iz cijelog svijeta, ali iz dobrog dijela svijeta. To se odnosi i na Zagreb, koji ima arhitekturu iz mnoštva različitih stilova i različitih doba povijesti, a isto tako i na cijelu Hrvatsku", govori filmski producent Danijel Pek.

Prošlu godinu definitivno je obilježio hollywoodski film "Canary Black". Snimali su mjesecima, diljem grada.

"Ja ne znam kako procijeniti post od Kate Beckinsale koja hvali Zagreb, i prati našu nogometnu repku, i stalno nešto piše o Zagrebu. Mi to ne možemo platiti. To ne može platit' Grad Zagreb, to ne može platit' Turistička zajednica Grada Zagreba. To su stvarno miljoni", kazala je voditeljica Zagrebačkog filmskog ureda Mia Pećina Drašković.

"Očekujem u Zagrebu novog Jamesa Bonda, ni manje ni više. I to samo zato jer je Zagreb još uvijek filmski nepotrošena lokacija. Zagreb je potpuno neotkriven, i to ne samo stari dio grada, nego ZG općenito. I mislim da to će nekako diktirati sva ona snimanja koja će tek doći", zaključio je filmski povjesničar i kritičar Daniel Rafaelić.

A hoće li Zagreb na kraju i odnijeti nagradu – doznat ćemo 22. svibnja.