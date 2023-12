Četvero najboljih otkriva na što bi potrošili nagradu od 50 000 eura i misle li za sebe da će pobijediti. Svi imaju odlične glasove, svi imaju i obožavatelje . Svatko od njih ima sve što je potrebno za uspjeh glazbene zvijezde. No, samo će jedan ili jedna to i postati. Ako se pita Dinu Miklaužića, to bi mogao biti on. Najvećom konkurencijom smatra Hanu Ivković.

"Nekakav gut filing imam iskreno da ćemo ja i Hana bit u finalu, onom superfinalu, ali ne znam stvarno tko može pobijedit, a na kraju krajeva, može svatko", rekao je Dino.

Petar Šegedin, također, ima osjećaj da bi upravo on mogao biti prvi hrvatski Superstar. O pobjedi razmišlja i Toni Peruško. Jedina žena među njima, Hana Ivković, ne misli da je ona ta koja će pobijediti.

"Ja imam već nekoga u mislima za koga mislim da će pobijediti. Ja smatram za sebe da ja neću pobijediti", rekla je skromna Hana.

Finalisti su nam otkrili i što bi napravili s 50 000 eura, ako ih osvoje. Svi su odgovorili isto: "Uložili bi ih u svoju glazbenu karijeru".

Ako izuzmemo glazbu, evo njihovih želja.

"Vjerojatno bi kupio crkvi klavir. To san obećao svom župniku", rekao je Petar.

"Ne znam stvarno na što bi potrošio, za život. Nešto će ostati sa strane. Neće sve ići na glazbu jer trebam i živjet", poručio je Dino.

"Dio ide za fasadu i dio ide u glazbu", nasmijano je rekao Toni.

"Ja mislim da bi ih stavila na banku jedno vrijeme dok shvatim sama sa sobom gdje bi s tim novcem", rekla je Hana.

Finale Superstara na programu je u subotu, u 20 sati i 15 minuta samo na RTL-u.