Fran Olujić o puštanju Boysa: 'Za neke se pritvor počeo pretvarati u kaznu. U RH će se moći slobodno kretati'

Obitelji uhićenih navijača jasno iščekuju konačno puštanje iz zatvora. RTL-ova reporterka Katarina Brečić otkrila je što kažu na vijest o puštanju Boysa i kakva je daljnja procedura.

"Roditelji nisu htjeli danas istupati u medije, vrlo su oprezni kako ni jednom izjavom ne bi naštetili postupku. Žele dobiti napismeno odluku da njihova djeca idu na slobodu", poručila je Brečić.

O tome kako će se dalje odvijati postupak uživo je razgovarala s odvjetnikom Franom Olujićem.

Četiri mjeseca su Boysi proveli u istražnom zatvoru, je li to puno?

To je dugo vremensko radoblje pogotovo za one koji će se teretiti za najblaža kaznena djela. Četiri mjeseca je toliki period kad već možemo govoriti o tome da se za neke od njih ovaj pritvor počeo pretvarati u kaznu što je nedozvoljeno po praksi Europskog suda za ljudska prava i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Što ih čeka kada dođu u Hrvatsku, mogu li se slobodno kretati?

Ako budu pušteni iz Grčke uz jamstvo od 1000 eura, u smislu njihovog statusa u Hrvatskoj oni su slobodni građani te se kao takvi mogu slobodno kretati kao i svi drugi protiv kojih se ne vodi postupak.

Ukupno je 12 točaka optužnice, neke od njih su jako ozbiljne poput zločinačkog udruživanja te prijeti kazna i do 15 godina zatvora. Mogu li zaista dobiti tolike kazne i što bi mogle biti olakotne okolnosti?

Teško je o tome sada spekulirati jer olakotne okolnosti će se utvrđivati ako netko od njih budu proglašeni krivim.

Neki od njih su dosta mladi, mlađi od 25 godina?

Po grčkom pravu, oni smatraju mlađim punoljetnicima osobe do 25 godina, kod nas je do 21 godine. To je nešto što bi mogla biti olakotna okolnost, ali one se utvrđuju kad se proglase krivim. Nije realno očekivati da će svih 102 naših državljana biti proglašeno krivima na sudovima u Grčkoj.

Njihov odvjetnik kaže da ne moraju prisustvovati suđenju, no pretpostavljam da se moraju pojaviti na čitanju presude. Što kada se ne bi pojavili u Ateni?

Možemo govoriti kako je u Hrvatskoj. Po hrvatskom pravu okrivljenik se dužan na prvom ročištu za glavnu raspravu izjasniti o krivnji, nakon toga za blaža kaznena djela nije dužan prisustvovati svakom ročištu, njegov branitelj je. A što se tiče dolaska na samu presudu, po hrvatskom pravu nije potrebno da okrivljenik tamo dođe.

Ali bi se morali pojaviti na izvršavanju kazne. Što ako se ne pojave?

Ako bi im bile izrečen zatvorske kazne i ako bi bile veće od četiri mjeseca koliko su proveli u istražnom zatvoru, tada bi morali doći u Grčku na izvršavanje kazne. Osim ako Hrvatska ne bi preuzela izdržavanje kazne, što po međunarodnim konvencijama može, ali treba suglasnost Grčke.

Premijer Andrej Plenković već tjednima najavljuje dobre vijesti iz Grčke. Kako je mogao znati odluku suda?

To samo on zna i je li ju opće znao. U smislu politike mi je njegova izjava jasna, a u smislu prava mi je potpuno nejasna. jer zapravo znači da je bila riječ o političkom utjecaju u što ne mogu povjerovati.