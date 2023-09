Francuzi oduševljeni posjetom Pape: Nicolas je cijeli dan čekao samo da ga vidi: 'Ovo je povijesni trenutak'

Papu Franju u vožnji prema stadionu Velodrom pratilo je 100000 Francuza, a na samom stadionu gdje je vodio misu bilo je još 60000 vjernika. Francuzi su bili oduševljeni, a kako i ne bi kad poglavara katoličke Crkve nisu ugostili još od Benedikta XVI., a to je bilo 2008. godine. Papa Franjo je bio u Strasbourgu 2014., no to je bilo u sklopu posjeta europskim institucijama.

"Vjerujem u Boga i dobro se osjećam kad vidim papu na televiziji .To što je sada u Marseilleu, pa to je povijesni trenutak. Nikada ga nisam vidio. U 36 godina nikada nisam vidio papu u Francuskoj", kazao je Nicolas Cassagnes koji je cijeli dan čekao na aveniji Prado da vidi Papu

Papa Franjo, čim je stigao u Marseille, grad koji naziva prozorom prema Mediteranu uputio je oštre poruke političarima na temu migranata. Odnosilo se to u prvom redu na Francuze i Talijane koji od prošlog tjedna kada je stiglo 10000 migranata na Lampeduzu samo razmišljaju kako ih vratiti u Afriku.

"Ne možemo više svjedočiti tragedijama brodoloma koje se događaju zbog odurne trgovine ljudima i zbog fanatizma ravnodušnosti. Ljudi kojima prijeti opasnost od utapanja, koji su napušteni na valovima moraju biti spašeni." rekao je papa Franjo.

Osim s klerom, papa se susreo i s migrantima koji danas žive u Marseille,i udijelio im blagoslov. Papa je sve nazočne zamolio za trenutak šutnje u spomen na one koji su život izgubili u valovima.

"Dopustimo da nas dirnu njihove tragedije" – rekao je te se odmah spomenuo svih koji bježe od sukoba, siromaštva i ekoloških katastrofa, a koji potom u valovima Sredozemnog mora nailaze na definitivno odbacivanje njihova traženja bolje budućnosti. Migranti koji danas žive u Marseilleu, a rade kao volonteri nisu mogli sakriti koliko su dirnuti zbog susreta s katoličkim poglavarom.

"Kao netko tko je spašen nikada nisam mislio da ću imati priliku susresti papu, vidjeti ga danas. Nadam se da će nastaviti u istom tonu i da će senzibilizirati ostale za ovo što se sada događa." rekao je Mousa Camara.

Papa se sastao i s francuskim predsjednikom Macronom, a svoja stajališta je ponovio i pred njim. Zatražio je paneuropski odgovor na migracije

"Najviše odjekuje jauk boli pretvarajući Mediteran, “naše more”, iz kolijevke civilizacije u “more smrti”, groblje dostojanstva: to je ugušen jauk braće i sestara migranata.".

Prema podacima UNHCR-a ove je godinu u Europu preko Sredozemlja stiglo više od 178 tisuća migranata, od kojih 130 tisuća samo u Italiju.

No osim Talijana žestoki su protivnici imigracije još Mađari i Poljaci. Svejedno nije ni Austrijancima i Nijemcima koji zbog sve većeg broja migranata uvode strože kontrole prema susjednim državama. Papa liderima svih ovih država poručuje da na umu moraju imati jednu vrlo važnu stvar:

"Prijatelji, i pred nama je raskrižje: s jedne strane bratstvo, koje ljudsku zajednicu oplođuje dobrom; s druge ravnodušnost, koja okrvavljuje Sredozemlje. Nalazimo se pred raskrižjem civilizacije. Ili kultura humanosti i bratstva ili kultura ravnodušja: neka se svatko snalazi kako može".