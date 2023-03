Trinaesti rođendan Franjo je proslavio u bolnici. I napustio je nakon gotovo godinu dana.

"Presretno, što da kažem. Kad su došla pluća bila mi je to velika sreća i pao mi je veliki kamen sa srca. Jako sam sretna, moj se Franjo dobro oporavlja. I evo došli smo do tog trenutka da idemo na rehabilitaciju. Sretan je i on i mi svi", govori Franjina majka Vesna Kalfić.

U bolnici je dočekao i Božić, a samo nekoliko dana kasnije stigle su najljepše vijesti. Za dječaka kojem je prije četiri godine dijagnosticirana leukemija - pronašli su pluća.

"Nije nam baš bilo svejedno, pogotovo kolegama kirurzima i anesteziolozima s obzirom na to da to nikad nismo radili. Većina centara koja se bavi transplantacijom pluća, ne transplantira pluća djeci. Potpuni uspjeh je kad čovjeka pustite kući", kazao je koordinator za transplantaciju pluća Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb Fedža Džubur.

Franjo je jutros sanitetskim prijevozom prebačen u toplice u Opatiju. Tamo će nastaviti s intenzivnom fizikalnom terapijom dva tjedna, pa se vraća u KBC Zagreb.

"Istaknuo bih također njegovu snagu u svemu ovome, mentalnu i psihičku. Danas je stvarno sretan dan da ga možemo otpustiti iz bolnice. Pluća su dobro, međutim s lijekovima koje mu dajemo da se pluća ne bi odbacila, ima povećan rizik da se vrati njegova osnovna bolest – leukemija", govori specijalist pedijatar na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju KBC-a Zagreb Toni Matić.

U bolnici ga je i nekoliko dana prije rođendana posjetio Dominik Livaković. Dok je čekao transplantaciju pratio je reprezentaciju u Katru.

"To je za njega bio pojam. Tada smo bili na intenzivnoj i tada smo gledali na laptop. Nije bilo televizije i bio je jako sretan stvarno. Tada smo mu kupili dres od Livaje i da mu malo podignemo moral, jer on to gleda i prati", govori majka Vesna.

Uz onu glavnu - da ozdravi, maleni Hajdukovac još jednu želju ima - upoznati Marka Livaju. Pa smo mu se javili, a on Franji poslao poruku.

"Franjo, ti si veliki borac. Drži se i sretno", kazao je nogometaš Hajduka Marko Livaja.

A moglo bi biti prilike i za upoznavanje. Livaja poručuje da bi svi rado upoznali hrabrog borca. Prvo je dijete s transplantiranim plućima u Hrvatskoj, prije toga je bio i na respiratoru. Čim se probudio - tražio je ćevape.

"Onda se kod Franje dogodilo to da je išlo sve skupa odlično. Vrlo brzo se vratio, počeo govoriti. Probudio se. Kao svako dijete znatiželjan je, rekao je da voli junk hranu i nogomet. Franjo je naša perjanica", govori predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb Miroslav Samaržija.

Iza hrvatskog tima je u dvije godine 21 transplantacija pluća. Svog donora čeka još 7. pacijenata.