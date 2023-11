Frcaju iskre između Brodosplita i MORH-a. Hoće li novi ministar riješiti problem od 57 milijuna eura?

Nakon što su godinama frcale iskre između Brodosplita i Ministarstva obrane oko obalnih ophodnih brodova - jedan od prvih poteza novog ministra obrane Ivana Anušića, sastanak je oko dugogodišnjeg problema. Sutra putuje u Split na razgovor s Tomislavom Debeljakom, vlasnikom Brodosplita.

"U prvih 24 sata moje dužnosti sam se čuo s gospodinom Debeljakom i tražio sam hitan sastanak koji je dogovoren za sutra ujutro. U 10 sati smo u Splitu tako da ćemo nakon tog sastanka imati podrobnije informacije", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

U Brodosplitu ne žele davati izjave prije sastanka. Radnike i sindikate zanima hoće li uroditi plodom?

"Znate kako se reče u narodu. Nova metla bolje mete, moraju pokazati i demonstrirati odlučnost. Kakvi će biti rezultati, odluke se ne donose vruće glave. Ako državi trebaju ti brodovi, napola su završeni, treba dodati malo novaca valjda će ih Brodosplit dovršiti jedan dan", za RTL je rekao Pave Matošić iz Nezavisnog sindikata Brodosplit.

Država je 2014. ugovorila 5 obalnih ophodnih brodova. Završen je i isporučen tek jedan. Ministarstvo i Brodosplit u međuvremenu su se dogovarali o povećanju cijene, pa se svađali. Posljednji aneks ugovora potpisan je na 57 milijuna eura. Brodogradilište je tražilo više novca, a bivši ministar garancije.

"Trebam samo jasan odgovor od Tomislava Debeljaka je li u stanju završiti brodove", govorio je još u travnju bivši ministar obrane Mario Banožić.

Debeljak je tvrdio da jesu, ali bez konkretnih rješenja. U to vrijeme Upravni sud u Splitu nepravomoćno je presudio da brodovi nisu vlasništvo države nego brodogradilišta.

"Nije moj prethodnik taj u kojeg treba upirati prstom. Brodovi su dogovoreni 2014., trebali biti gotovi 2018. Danas je 2023. kompleksna je situacija", zaključio je danas ministar Anušić.

Država bi mogla biti u situaciji uzmi ili ostavi, što je Brodosplitu kojemu je prijetio i stečaj sreća u nesreći.

"Specijalna je dio Brodosplita i ona je jedina registrirana za gradnju vojnih brodova. Ne znam tko bi taj posao mogao završiti. Nije to ni popularno. To je kao da kupite auto jednog proizvođača i ta tvornica prestane s radom, a vi pitate drugu hoćete li to završiti", zaključio je Matošić.

Anušić će s brodova odmah i na protupožarne avione. U Zrakoplovno tehničkom centru ratuju sindikati i Uprava. U tijeku su pregovori o kolektivnom ugovoru pa se prijeti i štrajkom - ministar najavljuje svoj prvi posjet ZTC-u idućih dana.