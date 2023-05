Ministar obrazovanja Radovan Fuchs za RTL Danas komentirao je pokolj u beogradskoj osnovnoj školi.

"To je ogromna tragedija, nešto prestrašno. Nešto što smo mi u Europi naučili čitati i gledati na televiziji kao neke od vijesti koje se događaju poglavito u SAD-u. Dosta se često spominju u liberalnim zakonima i nabavci oružja. Očito da to nije samo to već širi kontekst. Strašno je što se to prelilo u naše najbliže susjedstvo. Osobno sam pored Vlade i ministra vanjskih poslova izrazio sućut ministru prosvjete Srbije. Jednostavno ne možete naći adekvatne riječi", rekao je Fuchs.

Dodao je i da ne postoji isključivo jedan razlog koji je korijen ovog tragičnog događaja.

"Mislim da ima svega. Agresivne igre koju djeca igraju na internetu. Razne društvene mreže, TikTokovi s apsurdnim klipovima, ali naravno kombinirano i s vršnjačkim nasiljem - za kojeg vidimo da je ovaj učenik bio žrtva. Sve su to elementi koji se na koncu konca vjerojatno sliju u jednu ovako malu dječju glavu koja onda donosi neke iracionalne odluke da će nešto učiniti što je stvarno uopće teško pomisliti da bi se 14-godišnjak odlučio na takav potez. Mislim da se svi trebamo ozbiljno zapitati je li došlo vrijeme da u širem kontekstu porazgovaramo na koji način postupiti. Najlakše je reći: Stavite zaštitare ispred škole. I u ovoj školi je bio zaštitar kojeg je učenik prvog ubio. Ima puno tu tehničkih problema koje treba sagledati i riješiti. Bitno širi obuhvat, stanje društva i nacije. Nije to samo škola, ona nije izdvojeni objekt u društvu već samo jedan od elemenata", rekao je Fuchs pa rekao da su škole u Hrvatskoj sigurne.

"Naravno da ćemo razmisliti kako da ih učinimo još sigurnijima. Moglo bi se ići u veći nadzor unutar škole, uočavanju određenih problema djece koja su u školama i danas smo pokrenuli formiranje jednog tima unutar ministarstva koje će dati određene prijedloge u tom kontekstu. U koordinaciji smo i s MUP-om", rekao je ministar i dodao da bi se u segmentu mentalnog zdravlja trebalo poduzeti mjere.