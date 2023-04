Gemma, Gala, Garo i Grom imaju tek dva mjeseca i na putu su do titule pomagača: 'Nekome će značiti sve'

Da bi psi postali pomagači moraju proći zahtjevne škole. Njihov put kreće od socijalizacije. A tu možete uskočiti vi. Kako postati socijalizator, tko to može i kako je upravo ta uloga pomogla jednom ratnom vojnom invalidu?

Gemma, Gala, Garo i Grom imaju tek dva mjeseca, ali s dvije godine žele biti psi pomagači. Da bi to postali i sami trebaju pomoć socijalizatora.

"Nemamo nikakvih ograničenja što se tiče tog uvjeta. Ono što nam je bitno je da imaju vlastiti prijevoz jer štenci do 17. tjedna ne mogu u javni prijevoz jer bi bilo prestresno za njih", rekla je Sandra Šveredija, koordinatorica socijalizacije Centra za rehabilitaciju Silver.

Odabrana njuškica prvu godinu odrastanja provodi u volonterskoj obitelji. S njom se navikava na sve okolnosti u kojima živi čovjek, usvaja osnovna pravila ponašanja i poslušnosti.

Socijalizatora nikad dosta. A ponavljači, oni koji uzmu psića u svoj dom više od jednom su česti. Takav je i Zoran. Kod njega je već peti pas. Četveromjesečni Fant.

"To je, kako ja volim reći, privilegija. Jer odgajate psa koji će nekome značiti sve, takoreći, u životu. Kad pas ode korisniku i vidite šta taj pas njima znači. Preporučio bi svima da to probaju jer je to nevjerojatno iskustvo", rekao je Zoran Ivanović, socijalizator.

"Meni isto puno znači jer sam ja ratni vojni invalid, ja sam socijalizirao prvog psa, al sam tek poslije shvatio da je ona socijalizirala mene, dodao je Ivanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Centar za rehabilitaciju Silver postoji od 2008. Trenutačno imaju oko 135 korisnika, a na godinu dodijele 20-ak pasa pomagača.

A hoće li ovi slatki dlakavci uopće postati pomagači ovisi, od zdravstvenog stanja do karaktera samog psa. Za socijalizatore važna informacija, sve troškove, od veterinarske skrbi do hrane snosi Centar.

"Više od svega toga nam je ustvari bitno da socijalizator uključi psa u svoj život. Kud goda da se kreće tijekom dana bilo bi dobro da pas ide sa njim jer to je ustvari ono što će pas raditi za korisnika", rekla je Ševerdija.

Od 2019. na snazi je Zakon o korištenju psa pomagača pa imaju pravo boraviti u svim javnim prostorima. Uz obvezan crveni prsluk.