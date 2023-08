Generacija Z u svijetu sve manje pije, ali ne i Hrvati. Provjerili smo zašto

Prema njemačkom istraživanju, generacija Z, odnosno među rođenima između 1997. i 2012. godine, 'Cool je biti trijezan', ali u Hrvatskoj se više pije.

U Hrvatskoj je konzumacija alkohola među mladima prošle godine bila u porastu, s posebnim naglaskom na one do 15 godina.

"Smatram da je generacija prije nas puno više vrijeme provodila zajednički, znači uživo, dok sada, na primjer, sve se radi na internetu, na dejting sajtovima, komunicira se na WhatsApp-u", rekla je za RTL Danas Ana Tomičić, pripadnica generacije Z.

Upravo ta generacija, smatra Ana, alkohol konzumira u pretjeranim količinama, ali i ostale supstance. Dodaje da smatra da je u Htrvatskoj sve lako dostupno.

U Hrvatskoj je konzumacija alkohola među mladima prošle godine bila u porastu, s posebnim naglaskom na one do 15 godina.

"Imamo spuštanje pijenja alkohola u nižu dobnu skupinu i taj jedan porast kod djevojčica pa čak po nekim pokazateljima primjećujemo da su djevojčice prestigle dječake posebno u dobi od 13 i 15 godina", objašnjava zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Pavić Šimetin.

Tim studenata socijalne pedagogije, pokrenuo je projekt 'Relaps' za osvještavanje problema ovisnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nastali smo kao odgovor na goruću problematiku prisutnosti sredstava ovisnosti u studentskoj populaciji, gdje je, na primjer, u Hrvatskoj iznimno prisutna ta kultura pijenja, konzumacija alkoholnih pića u kojoj već nekoliko godina prednjačimo i na vrhu smo kada je riječ o Europi", objašnjava student socijalne psihologije, Ivan Petrik.

U Njemačkoj među zoomerima drugačija slika.Njemački centar za zdravstveno obrazovanje od 2004. istražuje prekomjerno pijenje među mladima, najmanje pet pića na zabavi.

Činilo je to 21 posto mladih u dobi od 12 do 17 godina 2004. i brojka je to koja je pala na 9 posto do 2021. Među onima od 18 do 25 godina, taj broj se smanjio s 44 posto u 2004. na 32 posto u 2021. godini.

Razlozi ovakvog trenda mogu biti brojni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što trebamo obratiti pažnju čime je to zamijenjeno, kako se to onda ponaša generacija Z i kakve to ima reperkusije za njihove kasnije razvijanje? Dolaze nam generacije koje su puno više fokusirane na sebe, na svoj vlastiti identitet i svoju dobrobit i u tom djelu iskazuju više brige za fizičko zdravlje što uključuje smanjenu konzumaciju psiho aktivnih sredstava", objašnjava psiholog Božidar Nikša Tarabić.