Glavni državni inspektor za RTL: 'Pozivam građane na dodatan oprez. Ja bih se pridržavao uputa liječnika'

Inspektorat je onaj koji bi trebao ispitivati, provjeravati i povlačiti iz prodaje - pa mnogi u njih i upiru prstom. A što oni kažu? RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić ekskluzivno je razgovarala s Glavnim državnim inspektorom, Andrijom Mikulićem.

Znate li vi, zna li Državni inspektorat od čega su se ozlijeđene osobe otrovale?

"Na početku dozvolite mi da prije svega zaželim brz oporavak ozlijeđenim osobama. Ne, državni inspektorat, nema tu informaciju jer bočice iz kojih se pilo i tekućina koja se nalazila u tim bočicama izuzeli su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i odnijeli na analizu u svoj centar za forenziku Vučetić."

Hoće li vas oni obavijestiti o tome kad bi se mogli očekivati?

Pa mi jako dobro surađujemo i danas smo imali niz sastanaka zajedno s predstavnicima i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, kao i Ministarstva zdravstva i vjerujem da u toj dnevnoj komunikaciji kada dođu do rezultata će nas izvijestiti kao što izvještavamo mi njih i o ovim rezultatima."

S obzirom na to raznih informacija, ali i dezinformacija, stigla je danas vaša analiza. Koji su uzorci tu u pitanju i kakvi su rezultati?

"Pa mi smo uzeli uzorke u ugostiteljskom objektu u Rijeci. To su uzorci koji su uzeti i poslani u Hrvatski zavod za javno zdravstvo na analizu. Danas je došao prvi. Došli su prvi rezultati od tih prvih uzoraka koji su izuzeti od strane sanitarne inspekcije Državnog inspektorata. Ti rezultati su ohrabrujući. Zašto? Zato što sve ono što smo tražili da se ispita sve? Sve vrijednosti su u dozvoljenim granicama. Prema tome, vrlo ohrabrujući rezultati i po onome što je interpretirano od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, akreditiranog za takve analize rečeno je da ne bi trebalo ta kiselost i uvjeti koji su se, odnosno rezultati koji su nam dostavljeni proizvesti bilo kakvu smetnju u smislu ozljeda kod bilo kojih ljudi.

Znate li vi gdje se trenutačno nalaze te sumnjive serije?

Pa znam i mi znamo da se to nalazi. Zašto? Zato što kad smo bili u ugostiteljskom objektu, onda im po metodi sljedivosti idete korak unazad i gledate tko je distribuirao u ugostiteljskom objektu to piće, odnosno taj proizvod. Onda nakon toga idete korak nazad i vidite tko je proizveo taj proizvod i tko ga je dao distributeru. I bili smo u trgovačkom društv, znamo da se količine određene nalaze kako gaziranog pića u smislu mineralne vode, tako i Coca-Cole.

Koliko toga ima?

"Što se tiče Coca-Cole, to je nešto više od 150 tisuća bočica. A Državni inspektorat je odmah promptno nakon postupanja izdao rješenje i naredio rješenjem da se ti proizvodi povuku te serije gdje je osnovana sumnja na to da bi moglo doći do ugrožavanja zdravlja ljudi i da se eventualno može na temelju toga ugrozit javno zdravstveni interes."

Zašto nije povučeno sve?

"Pa zato što se inače ne povlači ono što za što nije osnovana sumnja da može proizvesti nekakav negativni efekt. Dakle, za sve ono što je bilo osnovana sumnja ta serija se povukla."

Možete li vi garantirati da više nitko neće stradati?

"To mi je teško reći, ali kao čovjek koji vodi ovaj sustav. Dakle, mogu vam reći da su moji djelatnici, posebno sad u ovom trenutku sanitarni inspektori rade vrlo odgovorno, stručno profesionalno svoj posao."

Biste li vi probali neku od ovih tekućina koje su ostale na tržištu na nisu polučile?

"Pa ja inače nisam ljubitelj gaziranih pića."

Znači ne bi probali?

"Pa ako bi odlučio da probam konzumirati gazirano piće, onda prije svega u ovoj situaciji bi se pridržavao preporuka liječnika što predlažem da se pridržavamo svi bar u ovo vrijeme dok se ne pokažu do kraja ove druge analize."

Ne bi dali ni svojoj djeci zar ne?

"Rekao sam. Pridržavao bi se uputa liječnika."

