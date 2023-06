a vidljivost bila dobra? Gliser naletio na jedrilicu: 'Kormilo je prignječilo skipericu u kabinu. Ima otvoreni prijelom noge'

U sudaru glisera i jedrilice kod otočića Balabra Mala, između Pašmana i Dugog otoka, teško je ozlijeđena žena. Voditeljica jedrilice s otvorenim prijelomom noge jučer poslijepodne prevezena je u Opću bolnicu Zadar. Svi ostali s glisera, koji su također slovenski državljani, prošli su bez ozljeda. Na mjestu nesreće nema tragova onečišćenja mora. A teško oštećena jedrilica sa slomljenim jarbolom i razbijenim trupom dotegljena je u Biograd. Lučka kapetanija istražuje tko je kriv za sudar. 'Najblaže rečeno, došlo je do naleta motornjaka na jedrilicu. Neobjašnjivi su razlozi zašto se to dogodilo, vidljivost je bila (dobra op.a). Ni skiperu u ovome trenutku nije jasno kako nije vidio. Došlo je do naleta po krmi jedrilice i u tom trenutku je zahvaćena udarom te sama skiperica. Ona je prignječena kormilom u kabinu", kazao je Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar