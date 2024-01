zastoji u diplomatskim odnosima Godina dana od obećanja, ali nitko iz Srbije nije stigao u Zagreb: Je li riječ o izbornom pitanju ili ignoriranju?

Prošlo je točno 365 dana otkako su odnosi između Hrvatske i Srbije najavljeni da će se zatopiti, no na pravoslavnom Badnjaku i domjenku SNV-a, baš nitko nije stigao iz Srbije. Svi su danas tamo bili u potrazi za novčićem koji donosi sreću i blagostanje, a ove godine sretne ruke bio je potpredsjednik Vlade Davor Božinović, koji nije skrivao zadovoljstvo. U Zagrebu su se okupili članovi Vlade, saborski zastupnici, predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Srbij, no, ne i članovi srbijanske vlade. Jasna Vojnić, predstavnica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji otkrila da nije, zapravo, ni bila ideja da netko dođe iz srbijanskog državnog vrha. Kaže, to je vjerojatno zbog izbora. Prošle godine je, na zahtjev Aleksandra Vučića, stigao Ivica Dačić s pomirbenim porukama i susreo se s premijerom Plenkovićem. Otvorena je hrvatska kuća u Subotici, koju je financirala hrvatska Vlada, ali tu se otprilike stalo. Jedini funkcionalni most između dvije države ostaju i dalje su odnosi Hrvata manjine u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. U komunikaciji između dviju vlada nema rezultata, sva otvorena pitanja nisu se pomaknula s mrtve točke. Hrvatska zahtijeva poštivanje sporazuma po kojem bi Hrvatima bilo zajamčeno mjesto u Skupštini. Prvi Hrvat u srbijanskoj vladi na prošlomjesečnim izborima nije osvojio mandat, pa sada ovisi o volji Aleksandra Vučića. Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić