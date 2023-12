Malena Lucija na svijet je došla jučer, negdje u vrijeme kada je i premijer najavio novu mjeru da za svako dijete majke dobiju po godinu dana radnog staža. Njezina majka Anđela Radinović Damić iz Zagreba zadovoljna je ovom najavom. "Odlično. Slažem se sa svakom mjerom koja će poticati mlade roditelje da imaju što više djece i da na taj način pridonesu poboljšanju demografske slike Hrvatske", rekla nam je.

Priznaje i da bi je ta mjera potaknula da ima još djece. "Zapravo, zašto ne?", pita se.

Slično razmišlja i Zagrepčanka Dora Zelanto, koja je prije dva dana rodila svoje prvo dijete, kći Sofiju. "Trenutno sam u malo većim brigama s bebicom, ali vjerojatno bi mi to značilo za budućnost da bi se odlučila možda na još djece. Sad je još rano za razmišljati o tome, ali u svakom slučaju super mjera", i ona se slaže.

Još se ne zna kada bi ta mjera zaživjela i hoće li se odnositi na majke koje će tek roditi, a dio je Strategije demografske revitalizacije do 2033.

"To vam sada ne mogu reći je li to iduće godine, ali na nama je da sve ono što smo si zacrtali da i ostvarujemo", poručuje državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić. Na pitanje hoće li se to odnositi na sve postojeće majke ili samo one koje će to tek biti, odgovara da će o tome morati razgovarati sa zainteresiranom javnošću i radnom skupinom.

Jasno je tek da je broj rođene djece u padu. U prvih deset mjeseci prošle godine rođeno ih je oko 28 i pol tisuća, a u ovoj godini ni 27 tisuća, odnosno oko tisuću i pol manje.

"Sve mjere koje su dosad donesene su poželjne, ali to su zapravo tehničke demografske mjere o kojima ne bi trebalo uopće razgovarati, to je trebalo odavno donijeti", smatra demograf Stjepan Šterc. U ovom slučaju ističe da bi bilo logično da se mjera odnosi na sve postojeće majke.

Ali neće i za očeve. "Majka je ta koja koristi najčešće u visokom postotku, gotovo 100 posto rodiljni dopust, iako oba roditelja imaju mogućnost korištenja i rodiljnog, a ne samo roditeljskog dopusta", pojašnjava Josić.

I dok demografi predlažu ključne strateške mjere kao što su otvaranje kreditnih linija, rješavanje stambenih pitanja, prijedlog za vladajuće imaju i same majke.

"Radim u zdravstvu i svakako povećanje plaća bi jako dobro došlo", kaže Anđela. A Dora dodaje da bi bilo odlično da se oslobode mjesta u vrtićima. "O tome razmišljamo pogotovo jer su nam bebe 12. mjesec. Neće imati još godinu dana kad krenemo raditi", objašnjava.

Pa možda bi se uz sve te mjere i mladi prije odlučili na više djece.