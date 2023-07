Godinama je čuvao ministre i premijere, a za Danas je prokomentirao prijetnje: 'Bezuk je sve promijenio'

O prijetnjama dužnosnicima, Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s Juricom Jurjevićem koji je godinama čuvao brojne premijere i ministre.

Govori da je i sam imao slučajeve, da je to svakodnevna praksa koja se ponavlja godinama, ali trendovi su drugačiji. Ranije je to bilo putem pisma, a sada sve češće putem društvenih mreža. Ipak, govori, procedura je uvijek ista.

"Uhodan je to sistem u kojem se angažiraju svi drugi dijelovi policije - kriminalistička, odjel za terorizam, ali i Sigurnosno obavještajna agencija koja procjenjuje koji je stupanj vjerojatnosti počinjenja tog kaznenog dijela kojem se prijeti", rekao je.

Bilo je, prisjeća se, baš opasnih situacija, ali se to radilo tako da se ne reflektira na javnost, da sve ostane u razumnoj sumnji. Onda se ipak, povećava broj ljudi u osiguranju.

Upitan kako su u takvim situacijama reagirale štićene osobe kaže da to nije jednostavno, nije lako. "Bilo je jezivih prijetnji, što njima, što članovima obitelji. Bilo je to dosta dugo vremena bio jedan pristup, on se značajno promijenio prije dvije osobe kada su štićene osobe tražile da se ne ide u javnost da se ne prikupljaju politIčki poeni, a danas je to drugačije", govori.

Prokomentirao je i slučaj Bezuk. Govori kako smo mi i dalje sigurna zemlja, ali svakako je razbijena iluzija da se to nama ne može dogoditi.

