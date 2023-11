Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Boško Balaban već šest godina ne plaća alimentaciju za djecu. Odbija bilo kakav sporazum, pa mu je uvjetna kazna koju je ranije dobio opozvana i za dva mjeseca mora u zatvor.

Dug za uzdržavanje sada iznosi već 600.000 kuna.

Bez pomoći supruga, godinama je živjela i naša sugovornica Kika s kojom smo razgovarali zaštićenog identiteta. U njezinom slučaju država je zakazala, jer oca nitko nije mogao natjerati da plati alimentaciju - na kraju je odselio u drugu državu, a njezina djeca bila su zakinuta na svim životnim frontovima.

Ta situacija nije bila jednostavna pogotovo kad je trebalo objasniti djeci pa poručuje "To je slatkiš. To je sport. To je što druga djeca imaju - je li to romobil, oni su morali pričekati sniženje ili eventualno da netko dođe i pokloni im za rođendan ili ispod bora. Sva sreća moja djeca su bila skromna. Naučili su dan danas i posjeduju tu skromnost na koju sam ja ponosna zapravo".

Po podacima eSpisa u posljednjih pet godina na sudovima je bilo 2472 takva predmeta. 2222 osobe osuđene su, većinom na uvjetnu kaznu. Maksimalna je tri godine zatvora. Država od sljedeće godine planira veće alimentacije, ali i fond gdje bi nadoknađivali oštećenim roditeljima novac, a od neplatiša bi tražili povrat na sudu.

Odvjetnici su zatrpani tužbama i ovrhama zbog neuzdržavanja, a sudovi traju predugo. Odvjetnica Una Zečević Šeparović jedna je od tih pojašnjava nam kako problemi nastaju i kad sudska odluka postane važeća.

"I to pogotovo kada roditelj koji je obveznik uzdržavanja ne plaća, onda su tu problemi: ide ovrha na FINU, vrlo često nema ništa na računu, prebacuju se nekretnine, prebacuje se sve, a Državno odvjetništvo također te postupke provodi presporo i nažalost postoji neka praksa da kaznene prijave - ako nije prošlo od 4 do 6 mjeseci neplaćanja - odbacuju", poručula je.

Po podacima FINE zbog neplaćanja uzdržavanja blokirano je 10.283 roditelja. Iva Jovović koja je izvršna direktorica udruge LET pojašnjava kako sa svojom udrugom godinama pomaže samohranim roditeljima.

Tvrdi: "Smatramo da neplatišama uzdržavanja treba puhati za vratom dok ne isplate zadnji euro duga i kamata koje su dužni po tom dugu i nastave plaćati mjesečne iznose uzdržavanja dok za to postoji obveza".

I zato većina samohranih majki s kojima smo razgovarali poručuju isto: neka ne odustaju.

Jer, djeca će biti sretna i neće biti zakinuta u ničemu, a roditelj sigurno neće taj novac potrošiti na sebe, već na ono najvažnije - zajedničko dijete.