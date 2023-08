Godinu dana očevi mogu na svoj dopust. Otkrivamo koliko ih ga je iskoristilo i u kojoj županiji

Dobili su svoje drugo dijete i uskoro će zajedno biti kod kuće. Ovoga puta sve će biti lakše jer tata će na očinski dopust.

"Puno će mi koristiti, mislim da će najviše koristiti mojoj supruzi, drago mi je da imam priliku pomoći joj ali drago mi je da imam priliku i doživjeti sve ono što roditelj može doživjeti u prvim danima djetetova života", kaže Antun Križančić iz Zagreba.

"Kada sam rodila prvo dijete te pomoći nije bilo i ovo sad je zapravo jako velika razlika jer tada suprug nije mogao koristiti ovu mogućnost pa sam bila sama i nekako se snalazila, a sad očekujem da će biti bolje i lakše", poručuje Nikolina Križančić iz Zagreba.

Očinski dopust uveden je prije godinu dana, a svoje pravo u prvih jedanaest mjeseci iskoristila je 21 tisuća očeva. Plaćeni dopust mogu koristiti od prvog dana djetetova života pa sve dok ono ne navrši 6 mjeseci.

"Deset dana ako je rođeno jedno dijete u obitelji, ako su blizanci, trojke, ili više istovremenog rađanja onda je to 15 dana i naši očevi dobivaju za taj period naknadu u visini svoje plaće", objašnjava Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Najviše očeva na očinskom dopustu je u dobi od 30 do 39 godina.

Njih 57 % dopust je koristilo za prvo, a 37 % za drugo dijete. Najveći broj korisnika zabilježen je u Zagrebu, Zagrebačkoj, Istarskoj, Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a najmanje ih je u Ličko-senjskoj i Virovitičko-podravskoj.

Poslodavci očinski dopust svojim zaposlenicima koji to žele moraju omogućiti, u suprotnom propisane su kazne. U ovoj IT tvrtki s tim problema nema. Kažu, svoje zaposlenike na to i potiču.

"Ono što nas veseli je da je 85 % njih već iskoristilo tu mjeru, ili su najavili da će je koristiti do kraja godine. Imamo sad dvoje koji su sada poslali zahtjeve s datumima, i još dvoje koji su samo najavili da će to uskoro koristiti", govori Ana Visković, voditeljica tima za razvoj ljudskih potencijala IT tvrtke.

Puno je lošija situacija kada je riječ o roditeljskom dopustu nakon navršenih šest mjeseci djetetova života, koristi ga samo pet posto očeva.

"Nismo se tu baš puno pomaknuli, ono što je bitno zakonom smo omogućili da je fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta, otac i majka mogu ga istovremeno koristiti", rekla je Josić.

Maksimalan iznos naknade posljednji put povećao se lani i sada iznosi gotovo 1000 eura.