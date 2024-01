Gost RTL-a Danas bio je rukometaš koji je dva puta proglašen najboljim obrambenim igračem Hrvatske na velikim natjecanjima i novi stručni sukomentator RTL-a, svima dobro poznati Jakov Gojun.

Jakove dobrodošli u RTL-ovu obitelj. Za koji dan počinje prvenstvo. Kakve emocije prolaze kod vas? Jeste li uzbuđeni?

"Pa jesam malo uzbuđen, ne mogu reći da nisam jer sam do jučer nosio taj dres. Sad sam ovdje s vama u studiju, ali iskreno, jedva čekam da ovo sve skupa krene i vjerujem da će to biti jedna ozbiljna priča."

Kakvu momčad imamo po vama ove godine i koliko daleko možemo ići? Naravno da svi priželjkujemo postolje, pa možda i zlato?

"Pa znate kako mi igrači volimo reći idemo iz utakmice u utakmicu. Teško je sad reći nakon ovih par godina i gdje nam rezultati ne idu baš na ruku da mi sad kažemo, idemo na polufinale i na neku medalju. Ja nikad to nisam volio, a vjerujem i tako naši momci, prije svega trebamo vidjeti kakav će biti zdravstveni karton jer sam jučer saznao da imaju nekih problema malo i vjerujem da će to trener na kraju sve posložiti, da će biti ona Hrvatska - dobra prava na terenu, a naravno i na tribinama. Imamo veliku podršku tako da vjerujem će biti jedna lijepa uvertira u sve."

Goran Perkovac član je zlatne generacije, što je on po vama donio u reprezentaciju?

"Pa iskreno ovo što sam sad pratio, vidim da nema ni jednog, ajmo reći, specijalistu za obranu da hoće da igra taj neki brzi rukomet, taj neki hajmo reći skandinavski rukomet na puno golova. To je ono možda što nam je falilo proteklih par godina, ali rukomet se stvarno promijenio. Postao je jako dinamičan i ja vjerujem da će to biti super. Vidim i s utakmicama s Crnom Gorom i Slovenijom prošle su lijepo. To je uvertira za početak prvenstva da momci dobiju samopouzdanje i da normalno otvore prvenstvo s pobjedom."

Užasno važnu ulogu u tome ima i kapetan. Vi se s Domagojem Duvnjakom pretpostavljam da čujete. Što on kaže i što vi ocjenjujete u kakvoj je on formi?

Pa Domagoj je uvijek Domagoj. Godine ga isto malo stisnule ko i mene. Jučer sam se čuo s njim i s Karačićem. On to odradi kapetanski. On meni uopće nije nikada bio upitan i ja vjerujem da će Domagoj povesti momke ka pobjedama i ka još jednom uspješnom prvenstvu.

Hajde, sad kad smo se dotakli već godina smijemo svi znamo. Imate 37 izgledate kao da vam je deset manje. Kapetan ste Zagreba još uvijek igrate na vrhunskoj razini. Rijetki su takvi sportaši. Ne znam od naših, možda tu je Modrić, koliko predstavlja to zapravo opterećenje, problem i koliko vas opterećuje ona ideja o ranijoj, odnosno sportskoj mirovini?

"Pa nije. A znate povratkom mene u Hrvatsku poslije deset godina inozemstva, meni je sad svaki trening, svaka utakmica, jedna lijepa priča za kraj ajmo reći moje karijera. Hoće li ona trajati pola godine, godinu pa možda i pet, o tom trenutno ne razmišljam. Ne znam, ali ne vjerujem da će toliko. To je možda previše. Uživam u svakom treningu u svakoj utakmici i najviše radi svoje dječice da me kući gledaju na televiziji još uvijek i to je još neka jedna lijepa priča, a sad koliko će trajati vidjet ćemo."

Ali ovdje sigurno počinje jedna nova karijera. To je karijera ovdje na RTL-u, već dobro poznajete Marka Vargeka i Gorana Šprema. Kakva će biti ta kombinacija, taj trio? Jeste li spremni na to?

"Kao što sam do sada vidio, vidim da su uigrani, da su ozbiljna ekipa, da je to sve jedno lijepo veselje. Zato sam ovo i prihvatio da budem dio te priče. Ja ću se tu probat uklopiti i prenijet neke svoje priče koje sam prošao dugo godina s reprezentacijom i vjerujem da ćemo biti jedan dobar tim."

Treme nema?

"Pa trema je prisutna malo i na terenu je ovako, ali to brzo prođe, ali vjerujem. Nije mi to nešto strano. Pričamo o onome što sam radio praktički cijeli život tako da nije ništa strano."