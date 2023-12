TOMISLAV POKROVAC: Gotovi prosvjedi seljaka: 'Možemo reći da smo pobjednici, ovih 15 dana nije uzaludno. Borba će trajati i dalje!'

Nakon 15 dana, svinjogojci su odlučili prekinuti prosvjede! Rezultat je to jučerašnjeg dogovora i današnje potvrde ministrice Vučković, nakon čega su vođe prosvjeda pozvale na povlačenje sa svih punktova. No, moguć je i nastavak prosvjeda za sedam dana kada je zakazan novi sastanak. U Slavoniju tada stižu ministrica poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić kojeg su seljaci i pohvalili uz poruku da ih on razumije jer je, citiram: dijete sa sela. Što je seljacima Vlada obećala, čemu se nadaju, a od čega i dalje strahuju naš reporter Bojan Uranjek doznao je od Tomislava Pokrovca, predsjednika Stožera za obranu hrvatskog sela: "Možemo reći da smo mi seljaci pobjednici, ovih 15 dana nije uzaludno. Borba će trajati i dalje. Točke koje smo izdogovarali - to ide. Jedina točka je klanje u vlastitim dvorištima. To čekamo, ako budu odluke relaksirane mislim da ćemo doći u situaciju da će se moći i klati u vlastitim dvorištima. Nema više eutanazije zdravih svinja. Ostala je jedina točka da se zasad ne može klati u vlastitim dvorištima. Možemo se svi početi pripremati za Božić"