UTAKMICA VISOKOG RIZIKA Gotovo 33 tisuće ljudi preplavit će Poljud: 'Sve prolazi u savršenom redu i zato čestitka navijačima Hajduka'

Utakmica visokog rizika između splitskog Hajduka i grčkog PAOK-a počinje za manje od dva sata. Prva je to od četiri hrvatsko-grčke utakmice nakon tragičnog incidenta u Ateni pa je u Splitu od jutra opsadno stanje. Iako je ulazak na stadion grčkim navijačima od prije zabranjen, nadzirala se i granica. Je li korteo navijača krenuo prema Poljudu, je li sve i dalje bez incidenata - otkrio je reporter RTL-a Boris Jovičić koji se javio uživo iz Splita. "Sve je prošlo bez incidenata, korteo je stigao prije otprilike pola sata do stadiona. Govorimo o 32.900 ljudi koji polako traže svoje mjesto do svojih sjedalica i sve prolazi u savršenom redu i zato moram reći čestitka navijačima Hajduka, čestitka Torcidi koja je povela taj korteo od Starog Placa do Poljuda. Jedna prava nogometna atmosfera. Govoriti o nekim pretjeranim mjerama policije nije potrebno zato što je sve stvarno savršeno i koliko puta sam bio u Splitu na utakmicama između Hajduka i Dinama, Hajduka i Rijeke, Hajduka i Osijeka - nikada zapravo nije bilo većih problema. Sve je jako dobro organizirano. Sve protječe u jednoj savršeno skladnoj nogometnoj atmosferi", rekao je reporter Jovičić. Više pogledajte u videu.