Kraljica voća lijepo izgleda i u voćnjaku i na tržnici gdje joj je cijena na razini prošlogodišnje što je u vremenu općeg rasta cijena – više nego lijepo.

"U biti cijena ista kao prošle, znači kao lani i evo ljudi kupuju", kaže Borko Čupić iz Draža.

Pa problema ne bi trebalo biti, ali proizvođači kažu da ih ima jer je to proizvodnja s puno rada i troškova, a na kraju niskom otkupnom cijenom koju diktiraju otkupljivači.

"To vam na kraju ispadne od 38 do 40 centi jer tu je i prijevoz i druga klasa i ne uvjetna roba tako da taj proizvođač dobije 38 do 40 centi, a sad vi stavite kalkulaciju pa vidite je li to isplativo raditi ili ne", govori proizvođač jabuka, Miroslav Kolić.

Spas vide u hladnjačama poput ovih Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Osijeku u koje su danas stigle Miroslavove jabuke. Tu će ih skladištiti umjesto da ih pošto poto proda po cijenama koje sada nude otkupljivači.

"Nekome kome ne odgovara ta cijena kod nas skladišti i tu robu u trenutku kada je za njih najpovoljnije izlazi van na tržište", kaže Alen Mamić, direktor Distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće.

Ukupni kapacitet hladnjače vrijedne gotovo 15 milijuna eura je 3 228 tona, a do sada je popunjeno 70 posto rashladnih komora. Ovakve hladnjače, kažu ključ su opstanka i razvoja domaćih proizvođača.

"Povećanje cijena voća i povrća ne bi bilo toliko pod kontrolom trgovačkih lanaca i uvoznih lobija i proizvođača koji uvoze u Hrvatsku da mi naše voće smo prije 10 do 15 godina napravili stotine ovakvih regionalnih distribucijskih centara", govori Ivan Anušić, župan osječko-baranjski.

U Hrvatskoj je sve manje površina pod jabukama, a i sve manje proizvođača, ali mladi koji su zagrizli u problem proizvodnje jabuka se poručuju – ne predaju.

"Znate kako kažu - mladi ljudi idu u rat mi se ne damo mi se borimo i s otkupljivačima i s proizvodnjom i s troškovima, trudimo se maksimalno da opstanemo", poručuje Kolić.

Ove godine u Hrvatskoj se neće proizvesti ni dovoljna količina za potrebe domaćeg tržišta, a gotovo pola svih jabuka na hrvatske police stići će iz uvoza.