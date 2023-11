Grad na sjeveru povodom Svih svetih šalje ekološku poruku: 'Jedan lampion je dovoljan'

Umjesto 10 ili više, dovoljan je samo jedan lampion. U Prelogu blagdan Svih svetih ima i ekološku poruku.

"Previše imam bližnjih pokojnih i svakome na grob samo jedan lampion i jedna ruža, to je to", rekla je Ivana Mikec iz Preloga.

"Na svaki grob koji posjećujem upalim jedan, maksimalno dva lampiona jer nisam ni ja za to pretjerano kićenje plastikom", smatra Josipa Dretar Vugrinčić iz Preloga.

"Prije sam znala upalit 14 ili 15, sada sam smanjila na pola", poručila je Barica Šoštarec iz Preloga.

Inicijativu za manje lampiona Grad provodi drugu godinu zaredom, na ovaj način žele smanjiti količinu otpada na grobljima nakon blagdana Svih svetih.

"Ovi svi kontejneri su praktički puni, a ispraznili smo ih jučer. Mi brinemo o 20 groblja, kroz tri mjeseca, listopad, studeni i prosinac, mi skupimo 200 tona otpada, lampiona, umjetnog i prirodnog cvijeća, ali nije to prirodno cvijeće jer ima unutra i žica i svega", objašnjava Siniša Radiković, direktor gradskog komunalnog poduzeća.

Takva plastika kaže, teško se reciklira, a njezino zbrinjavanje pojede velik dio budžeta za održavanje groblja.

"Mi je ne možemo zbrinuti. Ovu plastiku da mi je ovako odvojimo nitko neće uzeti, uzet će je po cijeni od 270 eura po toni", rekao je Siniša Radiković, direktor gradskog komunalnog poduzeća.

Svjesni su da se ovakve navike građana teško mijenjaju, ali prvi rezultati kažu - već su tu. Lampiona je 20 % manje nego prije tri godine.

"Teško je stvoriti naviku pogotovo kod starijih osoba. Ja bih bio sretan da za 50 % smanjimo kroz 4-5 godina količinu otpada od lampiona nakon Svih svetih", rekao je gradonačelnik Preloga, Ljubomir Kolarek.

Podršku inicijativi za manje lampiona na grobovima dao je i župnik. Vjernike je, kaže, i tijekom mise pozvao na umjerenost.

"Jedna svijeća je dosta i ako se izmoli 'Oče naš' to je sasvim dovoljno. Ako ima više članova obitelji neka se dogovore, ali znamo kako to koji puta ide da se pokaže. Neki idu cijelu godinu, čiste, sada cvijeće, kako i treba biti, a neki samo naiđu i onda zapale lampione i to tako da bude vidljivo", rekao je Antun Hoblaj, župnik Župe svetog Jakoba u Prelogu.

U Prelogu se nadaju da će iz godine u godinu biti sve više onih koji će ovu inicijativu i prihvatiti.