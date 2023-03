Građani bi već krajem mjeseca mogli na besplatne sistematske: Dan pregleda trebao bi biti slobodan i plaćen

Na posebnim punktovima u domovima zdravlja. Ukupno 13 preventivnih pregleda, a prvi na redu za sistematski stariji od 40 koji dvije godine nisu bili kod svog liječnika. Takvih je u Hrvatskoj čak 170 tisuća.

"Tih 13 pretraga sve se rade u jednom danu. Drugo je ako se nešto otkrije kod osobe i liječnik utvrdi da ga treba poslati na daljnju obradu to je izvan sistematskog pregleda", kazao je voditelj Radne skupine za preventivne sistematske preglede HZJZ-a Tomislav Benjak.

Taj dan pacijentima bi trebao biti slobodan i plaćen. Pilot-projekt kreće u 4 županije, a obuhvatit će od 500 do tisuću građana.

"Uredna sam po tom pitanju što se mene tiče ne očekujem poziv", kazala je Silvana Večernik iz Splita.

"Već sam dobivao te pozive i nisam se odazvao, realno trebao jesam ali evo do sada nisam", govori Ivan Vukić iz Županje.

Sistematske preglede obavljat će obiteljski ,ali i bolnički liječnici, a za to bi trebali biti i dodatno plaćeni.

"Ne živimo u zemlju čudesa da u ovom trenutku domovi zdravlja koji su potkapacitirani ljudstvom, opremom, i zanemareni da će moći čarobnim štapićem moći obavljati sve to. Neće. Zar zdravstvena zaštita ne bi bila dostupnija ako liječnik iz KBC Split jednom dnevno ode na Hvar i za to naravno bude plaćen", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Isto tako je u planu i da obiteljski liječnici za to završno mišljenje budu dodatno plaćeni. Oni će davati završno mišljenje, tako da se nadamo da ih nismo dodatno opteretili", kazao je Benjak.

Ministar poručuje preventivni sistematski pregledi rasteretit će bolnice i smanjiti liste čekanja.

"To je zapravo skretanje pozornosti s prave reforme jer nje zapravo ni nema. To je izmišljanje tople vode i prelijevanje iz šupljeg u prazno. Mislim da će se s njima liste čekanja i povećati jer kad dobijete i jedan mali patološki nalaz preporučit će se puno toga pa je i pitanje tko će sve to raditi", govori Vesna Potočki Rukavina iz Koordinacije liječnika obiteljske medicine

Svi detalji bit će predstavljeni za tjedan dana, a prvi građani na sistematski pregled bit će pozvani do kraja mjeseca.