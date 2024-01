Građani Markuševca okupili se zbog smrada: 'Ovdje se spaljuje smeće, život u kvartu je mjesecima nemoguć'

Naša reporterka Marina Brcković javila se uživo s Markuševca gdje je s građanima razgovarala o problemu odlaganja biootpada. Građani žele da se problem riješi odmah. Ovdje se spontano okupilo oko 200 ljudi,a širi se i nesnosan smrad.

Kakva je situacija?

"Život u kvartu je već mjesecima nemoguć. Smrad se širi na sve strane, krenulo je odavde, ali najgore je stanovnicima Melinišća i Vrteca, smrad se onda polako širi prema Požarinju, Bukovcu, a navodno se osjeti i na Lašćini, dakle kvart jednostavno smrdi. To je grozno jer su ovo pluća Zagreba, okruženi smo Sljemenom, Dotrščinom, Maksimirom. U Maksimirskoj šumi se ne može disati od smrada", rekla je Petra Pavlek.

Gradonačelnik je obećao da će uskoro maknuti sav ovaj otpad, vjerujete li vi u to? Što kažete na njegovu izjavu da je sporan 'tajming' snimke koja je objavljena baš danas, dan prije Skupštine?

"Njegov komentar vezan uz to kad su snimke objavljene je uopće glupo spominjati. Situacija je takva da se ovdje na kompostani na Čretu odlaže otpad, a to nije lokacija za odlaganje biootpada. Ovdje se godinama odlagao biootpad sa Zrinjevca, znači suhe grane, zelenilo i velika je razlika između biootpada iz šume i iz kućanstva. U biootpad iz kućanstva ljudi bacaju svašta jer građani nisu dovoljno educirani pa se tu nađe meso, ostaci sa stola, kosti.. Svašta ljudi bacaju što ne ide u biootpad i što ne smiju. To je jednostavno miješani komunalni otpad i to je smeće. Tako da se ovdje u kompostani na Zrinjevcu spaljuje smeće što je jednako kao i da svatko od nas u svome dvorištu zapali svoje smeće", rekla je Petra Pavlek.

Ako se ovaj problem ne riješi koje akcije spremate?

"Blokirat ćemo kompletan Čret jer ne možemo dozvoliti da se to više odlaže ovdje. Dobili smo informaciju od čuvara da su danas kamioni odvezli biootpad i da ćemo sutra moći ući da se u to uvjerimo. Bez obzira na to ovdje i dalje smrdi kao na farmi svinja. Vidjet ćemo, želimo da se kompletno rješenje ukine", dodala je Pavlek.

Cijeli razgovor pogledajte u videu: