Izlov predatora u punom je jeku. Jedan takav održan je sredinom siječnja na Kamenjaku.

"Zatvorimo jedan dio terena i na tom terenu se vrši lov sad ako je lovačke sreće nađemo svinje, nađemo čaglja. Taj dan kad smo bili na Kamenjaku našli smo dva čaglja", kaže Željko Zupčić, predsjednik Lovačkog društva Istra.

"Čagalj nam je uništio srneću, nemamo srna, čagalj je uništio čak i lisicu , znači nemamo više ni lisica, čagalj je kao jedan mali vuk koji lovi u čoporu, uništava sve šta vidi, ulazi čak u sela, naselja", poručuje Ljubomir Mezulić, lovočuvar Lovačkog društva Istra.

Divlje svinje su najbrojnije. Protjerane iz svojih staništa često ih možemo sresti kako šeću u naseljima, okopavaju vrtove i traže hranu.

"Mi imamo tu nesreću da smo na jugu Istre i iza nas je more svugdje te svinje kad dođu prođu, prolaze i sve to, ovdje kod nas kad dođu više nemaju gdje i tu ostaju i to je naš problem poslije", poručuje Zupčić.

U šetnji sa psom, Branimir divlje svinje sreće svakodnevno.

"Jučer sam pobjegao iz šetnje, on je izašao vani i stjerao je divlju svinju odmah ispred kuće i s druge strane su došle još dvije i okrenuo sam se i otišao doma."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako nisu agresivne, onako goleme, kod ljudi izazivaju strah.

"Bojim se prošetati malo dulje od stana jer nikada ne znaš kad ćeš, sretneš jer sve okolo je razorano se vidi da su jako blizu", kaže Alenka.

"To je bilo negdje evo ovako nekih 50 metara od mene, bila je mirna onda je samo to. Malo puške, onda žena što je išla isto samnom su trčale i smo išli nazad nismo išli više naprijed", kaže Orlando.

Vrsta lova na predatore određuje se prema terenu. Veliku važnost ima gustoća šume.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tu psi ne mogu efikasno istjerati divlje svinje na čistinu jer one ne žele izaći one se unutra utabore i onda se brane tako da nam je možda u tim terenima di je jako gusto taj naš noćni lov s čeke uspješniji", kaže Mezulić.

"Imamo još dva lova sa psima do kraja mjeseca i onda idemo u pojedinačni lov znači to je lov s čeke koji se obavlja u noćnim satima", dodaje Zupčić.

Cilj je smanjiti sad već prekobrojnu populaciju i spriječiti daljnju reprodukciju. Predatore svesti na prihvatljivu brojku.