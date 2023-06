Gradonačelnik o velikom gradilištu: 'Imamo 34 direktnih ispusta fekalija u more, investicija je bila nužna'

Večeras smo uživo bili u Bakru gdje je naša reporterka Majom Brkljačom razgovarala s gradonačelnikom Tomislavom Klarićem koji kaže da on "ne vozi bager, da ne polaže cijevi i da to nije njegov posao, ali da je za to osigurao ljude i 60 milijuna kuna iz proračuna."

Kaže, nije znao za nezgodu koja se dogodila i o čemu smo izvijestili u RTL Danas.

Naime, 85-godišnjakinja je pala preko špage i polomila tri rebra, tvrdi njezin sin s kojim smo razgovarali.

"Nisam bio upoznat s nezgodom koja se dogodila, stalno smo u kontaktu s izvođačem radova i rješava se problematika vezana za financiranje i gradilište. Ovo je jedan od velikih projekata, za Bakar od ogromnog značaja. Mjesto ima više od 34 direktnih ispusta fekalija u more, ulaz je neposredno uz rivu, a kupanje je praktički nemoguće. I samo onečišćenje mora ogromno je pa je investicija bila nužna", rekao je gradonačelnik Bakra.

Slaže se da je bilo moguće bolje označiti kritične i sporne točke gradilišta, ali je ipak dodao: "Izvođač je u specifičnoj situaciji s obzirom na to da se na čitavoj trasi radova nalazi ogroman broja arheoloških nalazišta. Našli smo i rimsku cestu i rimsku obalu, velik broj ukopnih mjesta s urnama. Sve se to mora istražiti arheološki. Gradilište se praktički izmiješa s mjesta na mjesto, a velik broj radova odvijaju ronioci, dok se iskopa kanal u njega prodire što morska što izvorska voda i radovi su zaista komplicirani."

Za to što je cijeli grad iskopan navodi da je to bilo neophodno kako bi se radovi odvili što brže.

"Radovi su podijeljeni u tri faze. Završena je gradnja uređaja za pročišćavanje, završen je 360 metara podmorski ispusta prema izlazu iz zaljeva te obalni kolektor. U radovima se mijenja i kompletan vodovod jer su građani do sada vodu pili iz azbestnih cijevi. Koliko je to do sada pogubno za zdravlje možete sami misliti. Zato smo inzistirali da se radovi pokrenu i da se osiguraju sredstva", rekao je Klarić. Inače, mještani apsolutno nisu protiv radova, ali inzistiraju da sigurnost bude na višem nivou.