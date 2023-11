GRADITELJSKI SPEKTAKL! Grdosiju od 4000 tona guraju po teflonu, još samo 50 metara i obale Drave spojit će se! Milijunski most skoro gotovo, no sudbina starog mosta je tužna...

Tijekom iduća dva dana obale rijeke Drave bit će spojene. Radnici, većinom iz Turske, podmeću teflon po kojem most klizi. Most je dio rekonstrukcije i izgradnje 42 kilometra pruge Križevci - Koprivnica - državna granica. Dio je mediteranskog koridora i jako je važan za međunarodni teretni promet za Republiku Hrvatsku.Kompletan projekt, vrijedan 350 milijuna eura, prema najavama bit će završen 2025. godine. A za osam godina, očekuju u HŽ-u, mogla bi biti završena nova pruga od Rijeke do Mađarske. Preko ovog novog željezničkog mosta vlakovi će voziti brzinom od čak 160 kilometara na sat. Odmah pokraj njega nalazi se i stari most kojim se trenutačno vozi 50 kilometara na sat. U uporabi je 61 godinu i ne čekaju ga lijepe vijesti. Razmišljalo se o pretvaranju starog mosta u muzej ili u šetnicu, ali od toga ništa. Više o spektakularnoj završnici mosta koji klizi po teflonu da bi bio gotov, pogledajte u prilogu Gorana Latkovića.