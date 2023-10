Grlića Radmana izbacilo iz takta pitanje: 'Jeste li nacrtali metu našoj zemlji?'

Hrvatska je odbila podržati Rezolucija za primirje u Gazi i o tome uživo u RTL-u Danas razgovarao je Adrian De Vrgna.

Zašto je Hrvatska bila protiv rezolucije i među manjinama i zašto barem nije bila sudržana?

"Hrvatska je zauzela principijelni stav nakon što nije usvojen kanadski amandman koji je trebao osuditi brutalni hamasov teroristički napad na Izrael i što nije uvrštena isto tako rečenica kojom se tražilo bezuvjetno puštanje talaca. Kada je u pitanje agresija i terorizam, onda nema suzdržanih. Vidjeli ste da je Europsko vijeće donijelo zaključke kojim se osuđuje Hamasov teroristički napad, traži se otvaranje humanitarnih koridora i stanki za dopremu humanitarne pomoći civilima Pojasa Gaze. Naravno, Hrvatska je apsolutno za to glasovala u Europskom vijeću, a većina članica EU nije glasala za tu rezoluciju", odgovorio je ministar Grlić Radman.

I Kanada čiji amadman prihvaćen nije sadržana, a predsjednik poručuje da je Vlada time ugrozila sigurnost Hrvatske. Jeste li vi nacrtali metu našoj zemlji?

"Upitno je koliko je predsjednik Milanović kompetentan o ovim temama s obzirom na to da je nanizao toliko diplomatskih gafova, osramotio Hrvatsku i nanio štetu. Svi se ti gafovi mogu upisati u Guinnessovu knjigu rekorda. Znamo za proruski stav predsjednika Milanovića, Mislim da je ovdje Hratska postupila ispravno, odlučno zauzela je stav.

Većina članica EU bila je protiv ove rezolucije. Blagi izričaj neće donijeti ništa dobroga, nešto posebno dobro.

Hrvatska je unutar Europskog vijeća podržala zaključke kojima se osuđuje Hamasov napad, Hrvatska vlada je uputila značajnu humanitarnu pomoć, financijski u Pojas Gaze. Kad su u pitanju te rezolucije, one me podsjećaju na Domovinski ra -, 4. kolovoza (1995,) uvečer većina zemalja Vijeća sigurnosti i članice osudile su pokretanje vojno redarstvene akcije Oluja i humanitarni prekid vatre. Da nije bilo SAD-a da bi rezolucija trebala biti usvojena, treba i na to podsjetiti. Kada je pitanju terorizam i agresija tu ne može biti suzdržan. Trajno neutralna Austrija je pokazala svoj stav, principijelni.

Rekli ste oporbi da nije poduprla Ukrajinu, kako ste vi to htjeli, niste li vi to sada, odnosno mi (Hrvatska op.a) napravili istu stvar?

I članice EU također nisu podržale rezoluciju, podržalo ju je 120 zemalja. Najvažnije je da je izostavljena najvažnija rečenica, a to je 'teroristički napad'. U Rezoluciji se ne može napraviti destinacija između krivca i agresora, govori se o primjeru, a ne o tome tko je napao koga.

Ovdje je Izrael nakon Holokausta i Drugog svjetskog rata po prvi put doživjela tragediju da je u jednom danu pobijeno nedužnih 1400 ljudi, 224 taoca kidnapirano i oteto. bio sam neki dan u Jeruzalemu, razgovarao o članovima obitelji otetih. Tu je Hamas činio zvjerstva, upadao u kuće, otimao ljude, upadao u aute. To je bio strašan prizor

Ministre to nitko ne spori, svaka nevina žrtva jednako je teška, tu nema naših i njihovih po tom pitanju, barem oko toga se možemo složiti.