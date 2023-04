RTL je jučer objavio snimku iz sabornice nakon što su se ugasile službene kamere parlamenta na kojoj saborska straža izvodi Nikolu Grmoju.

Dogodilo se to nakon što je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da Odbor za Ustav već dva mjeseca nije dao tumačenje - kada se oduzima riječ. Sjednica Odbora koji će raspraviti o povredama poslovnika potom je ipak zakazana za ponedjeljak.

Dajana Šošić razgovarala je s Nikolom Grmojom koji u razgovoru objašnjava zašto nije htio da se snimka iz sabornice objavi, a smatra da je sjednica odbora za ustav mala politička pobjeda. Komentirao je i ponudu Domovinskog pokreta.

U četvrtak navečer bilo je burno u saboru sada kada ste se ohladili biste li ponovili isto ili mislite da ste ipak pretjerali?

"Napravio bih isto jer je očito to što sam napravio tada jednom ljudskom reakcijom, ljutnjom zbog kršenja poslovnika, samovolje i divljaštva rezultiralo time da u ponedjeljak imamo sjednicu Odbora za Ustav kada će se konačno razriješiti to mogu li predsjedavajući zbrajati povrede Poslovnika po svim točkama"

Kakvu odluku očekujete?

"Ne očekujem da će odluka ići u moju korist, ali ja ću je poštivati. Ja sam samo želio da prestane taj pravni vakuum u kojem jedan predsjednik Sabora ne zbraja povrede, njegov potpredsjednik zbraja i onda vi nikad ne znate što će vam se dogoditi!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz HDZ-a Vas prozivaju da ste inscenirali cijelu situaciju kako biste privukli pozornost na sebe

"Da sam želio inscenirati situaciju onda bih sam to snimao"

Niste željeli da se objavi snimka? Pojedini kolege zastupnici su imali snimku, ali ih nisu htjeli dati medijima. Kažu da ste ih Vi zamolili?

"Zato što građani ne mogu vidjeti sve što se događalo. Mogu vidjeti samo taj trenutak. A ne sve ono kada su isključili saborske kamere i kada sam govorio zašto to činim. Nije mi bio cilj eksces, ekshibicionizam. Da mi je to bio cilj dopustio bi da me iznose iz Sabora."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iduća godina je superizbornu godinu, kakva su očekivanja? Domovinski pokret nudi Vam koaliciju, kakav će biti Vaš odgovor?

"DP nas istovremeno blati preko svih medija koji su pod kontrolom njihovog šefa Marija Radića, a kao figu nude nekakvu suradnju. To je čista figa u džepu. Imat ćemo svog kandidata za premijera i vidjet ćemo tko će sve biti spreman podržati tog kandidata. Marija Selak Raspudić je jedna od opcija"

Postoji li opcija da Most podrži lijevu Vladu?

"Nema nikakve šanse da podržimo lijevu Vladu, ali ima šanse da našeg premijera podrže i druge političke opcije"