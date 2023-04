Grobno mjesto u Zagrebu skuplje od kuće u Zagorju: 'Kako će mladi ljudi danas?'

Novogradnja u Zagrebu ima električni kamin, projektor i platno u spavaćoj sobi koja ima i vlastitu kupaonicu.

Dok se gradila, na listi čekanja bilo je 3000 ljudi, a cijena po četvornom metru je 4500 eura.

Također, garsonijera na Jarunu od 30 kvadrata na četvrtom katu bez lifta prodaje se za 102.000 eura.

Cijene nekretnina otišle su u nebo, kamate na kredite rastu, kupovna moć je sve manja pa mladima već pada mrak na oči kad traže priuštivu nekretninu.

"Imam tri sina koji žive sa mnom i u jednom trenutku bi se trebali osamostaliti i imati pristojne plaće da mogu otplaćivati kredit jer uštediti za stan neće do mirovine", rekla je Marija iz Zagreba.

"Svake godine gledam cijene i jasno mi je da to sve ide u krivom smjeru. Kako će mladi ljudi danas? Kredit od 35 godina... Kako ga otplatiti? Jako teško pitanje", dodao je Jurica iz Zagreba.

Hrvatska je u zadnjem kvartalu lani bila rekorder po rastu cijena nekretnina u Europskoj uniji sa 17,3 posto, a prati ju Estonija sa 16,9 posto. Cijene su zato padale u Danskoj za 6,5 posto, a u Švedskoj 3,7 posto.

Ne iznenađuje rast cijena za nekretnina u Hrvatskoj za gotovo 20 posto jer u tijeku je novi natječaj za subvencionirane stambene kredite.

"Puni efekt rasta cijena zbog subvencija APN-a vidjet će se tek nakon završetka. Poslije potresa je najveća potražnja za sigurnim zgradama. Za starogradnju cijene bi se mogle korigirati jer razlika između tražene i postignute cijene ide i do 15 posto", smatra Luka Prica koji je vlasnik stana u Zagrebu.

U posljednjih pola godine prodano je 7 od 14 vila nedaleko od Pule. Početna cijena bila je 900.000 eura, a svaka ima bazen. U zatvorenom su i privatnom naselju. Niskoenergetskesu i imaju sustav skupljanja kišnice za navodnjavanje. Kvadrati na obali sve su skuplji i zbog Eurozone te Schengena.

"Cijene su posljednja tri mjeseca 2022. godine rasle 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Naravno, najekskluzivnije nekretnine su prvi red do mora, od 3 milijuna do 5 milijuna eura. Radi se o vilama ili imamo novogradnju, tipa penthouse. Raspon cijena ide od 500 tisuća do milijun eura", objašnjava Denis Modrušan, agent za nekretnine.

Prema HNB-u, lani je prodano više od 33.000 nekretnina, a godinu ranije više od 35.000, što je za pad od 7 posto.

"Na tržištu broj transakcija pada, a nakon pada transakcija, padaju i cijene. Drugim riječima, ljudi traže nerealne cijene i ne mogu prodati pa onda slijedi pad cijena nekretnina", istaknuo je Boris Vujčić, guverner HNB-a.

Država više ne planira subvencionirati stambene kredite, ali je Vlada najavila Nacionalni plan stambene politike. Najavili su ga birokratskim rječnikom pa je teško pretpostaviti u kojem će smjeru ići.

Ministar prostornoga uređenja, Branko Bačić, rekao je da će nakon prestanka sa subvencioniranim stambenim kreditima početiraditi na mjerama usmjerenim na tržište stanovanja.

"Tim ćemo planom Nacionalne politike pristupiti srednjoročnim mjerama kojima ćemo utjecati na usmjeravanje tržišta stanovanja", rekao je Bačić.

Tržište na obali sada već podrazumijevada vila mora imati bazen, a strani kupci traže nisko energetsku novogradnju sa zelenim i jeftinim režijama.

"U Istri se do 50 posto kupoprodaja ostvaruje s tržišta njemačkog govornog područja, a to su Austrija, Njemačka i Švicarska. Sve je više kupaca iz Slovenije", komentirao je Modrušan.

Kad su nekretnine u pitanju ne nedostaje ni bisera. Najam stana od devet kvadrata u Parizu košta 750 eura.

"Danas kvadrat garaže košta isto kao kvadrat stana 2015.", smatra Prca.

I vječni počinak u Zagrebu može biti skup. Grobno mjesto u arkadama na Mirogoju prodaje se za gotovo 35.000 eura. Za to se može kupiti i kuća od čak 100 kvadrata u Stubičkim toplicama i uštediti još 10.000 eura.