uoči blagdana Gužva na granici sa Slovenijom: 'Policija detaljno provjerava i pregledava što se vozi i kamo putnici planiraju ići'

Ne bi trebalo biti pojačane gužve na granicama Hrvatske i Slovenije uoči božićnih blagdana - poručio je premijer Plenković nakon što su susjedi produžili kontrolu unutarnjih granica za šest mjeseci, odnosno do 22. lipnja iduće godine. Na marginama samita u Briselu pao je poseban dogovor sa Slovenijom i Italijom - otkrio je Plenković Reporter RTL-a Danas Mario Jurič otišao je na granicu te doznao kako će onda izgledati te kontrole. "Iz Vlade kažu kako očekuju blaže kontrole na granicama u idućim danima i tjednima za Božić i Novu godinu, a to znači lakši prelazak i brže kontrole. No, u stvarnosti to ipak izgleda malo drugačije. Na graničnom prijelazu Obrežje, svako vozilo koje dolazi iz smjera Hrvatske mora stati na graničnom prijelazu. Slovenska policija tada odlučuje hoće li ga detaljno pregledati ili ne i uzeti mu dokumente i isto tako pregledati što se nalazi u vozilu. Slovenska policija detaljno provjerava i pregledava što se vozi i gdje će dalje ovaj putnik ići", javlja reporter RTL-a Danas te dodaje kako najviše negoduju vozači autobusa. "Očekuju se gužve idućih dana, hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova kaže kako neće biti promjene u režimu putovanja. Slovenska vlada, naime, jučer je donijela uredbu po kojoj se kontrola na granici s Hrvatskom i Mađarskom produljuje na još šest mjeseci. Ta uredba stupa na snagu 22. prosinca i traje sve do 22. lipnja", objasnio je reporter Jurič te istaknuo kako je razlog produljenja kontrole strah od terorizma i komplicirane situacije na Bliskom istoku. "Treba također podsjetiti kako je već ranije Austrija donijela odluku o produljenju kontrole na svojim granicama, a isto tako Slovenija je kontrolu na svojim granicama uvela nakon 21. listopada, nakon što je to učinila Italija. Dakle, savjet svim putnicima je- pratite što se događa na graničnim prijelazima i krenete na vrijeme"m savjetuje na kraju reporter.