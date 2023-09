HDZ odbacuje povezanost s mladićima s ustaškom zastavom: 'Nijedna od te tri osobe nije član'

Dok se čeka odluka Uefe hoće li kazniti HNS tako što će reprezentacija iduću utakmicu s Turskom igrati pred praznim tribinama osječkog Pampasa, ekipa RTL-a Danas otišla je u Varaždinsku županiju razgovarati s mladićima koji su razvili ustašku zastavu na Rujevici na utakmici s Latvijom. Razgovarali smo u Zamlaci s jednim od njih, Dinom Sušecom.

Iako nije htio pred kamere, ispričao nam je da nije točna priča Hrvatskog nogometnog saveza da se radi o sabotaži. Za utakmicu uvjerava nisu imali ulaznice, ali ih je zaštitar pustio jer je već počela. Dodao je i - nismo znali da je zastava zabranjena. Pitali smo zaštitara na ulazu možemo li ući sa zastavom s prvim bijelim poljem. On je rekao da možemo i nije tražio da je raširimo. I drugi na stadionu slikali su se s tom zastavom. Neslužbeno doznajemo da policija sa zaštitarima provjerava tu priču.

Razgovarali smo i s njegovim susjedima. Gospođa Marija Živko za njega ima riječi hvale. Iznenađuje je što je to učinio i ne vjeruje u scenarij o kojem govori HNS - sabotaža.

"Ni vam je on, ni vam je on. Kad bi bio on ustaša, ma ni. To vam je pijača bila, pijača, nikad drugo", govori nam gospođa Marija.

Susjed koji je pak izlazio i družio se s Dinom, Filip Jambrović, također ne vjeruje u sabotažu, ali se iznenadio zbog incidenta. Nismo bili nacionalistički nastrojeni, kaže.

S obzirom na to da je Dinin otac, Ivan Sušec, HDZ-ov vijećnik u općini Trnovec Bartolovečki, i s obzirom na to da su tata i sin u ožujku sudjelovali u tučnjavi s policijom u kafiću, pitali smo u županijskom HDZ-u mogu li se ovi incidenti povezivati sa strankom.

Varaždinski župan , Anđelko Stričak, kaže da žali što se incident s ustaškom zastavom dogodio, s obzirom na doprinos branitelja iz te županije u Domovinskom ratu. Ali ovaj incident, poručuje, nema veze s HDZ-om.

"Naravno da ne, nisam istraživao da li su tate i mame pripadnici i koje političke osobe, ni jedna od te tri osobe nije član HDZ-a" – poručio je Stričak.