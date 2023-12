Šire se prosvjedi među nezadovoljnim poljoprivrednicima diljem Hrvatske s dva nova prosvjedna punkta i prijetnjom blokade autocesta. Prosvjednici, koji se sve glasnije organiziraju, pridružili su se i dalmatinski stočari. Oko 150 prosvjednika iz Drniša krenulo je traktorima prema Kninu uzvikivanjem "Hrvatska, Hrvatska!"

Marinko Strunje iz Ružića izražava svoje ogorčenje, bacajući HDZ-ovu iskaznicu na pod: "Više za njih glasati neću", govori. Premijera mole za razumijevanje, a Hrvoje Miljak iz Kljake kaže: "To je čovjek koji nije sišao s asfalta i parketa. Kad bi došao u naš krš, noge bi polomio." Ljiljana Nakić Petrina iz Šibenika podržava prosvjed, ističući da je došlo vrijeme da ljudi dignu glas protiv gaženja seljaka. Prosvjednici tvrde da im je zabranjeno klanje stoke u dvorištima još prije sedam godina, a da se favoriziraju korporacije i uvozni lobi.

Ivan Tešija, predsjednik Udruge hrvatskih krških pašnjaka, optužuje da im se brani ono što je normalno u Europi: "Od klanja na gospodarstvima, do ispaše stoke. Represivne su mjere i nezakonito oduzimanje sredstava." Ministarstvo demantira tvrdnje, tvrdeći da je prioritet domaći uzgoj te da su objavljeni natječaji vrijedni više od 70 milijuna eura u posljednje dvije godine. Novi prosvjedni punkt, osim u Drnišu, otvoren je u Kutini.

Unatoč tome, seljaci ne odustaju. Goran Kosić iz Popovače kaže da će do daljnjeg prosvjedovati i dok Stožer za obranu Slavonije ne odluči krenuti prema Zagrebu. "Kiša pada, mi smo i dalje tu", govori nam. Različite skupine poljoprivrednika, uključujući uzgajivače svinja i ratare, izražavaju svoje nezadovoljstvo situacijom. Organizatori ponovno pozivaju na sastanak premijera i ministricu, ističući da ne odustaju od svojih zahtjeva te ne isključuju mogućnost da blokiraju ceste.

Tomislav Pokrovac, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela, kaže da su dobili "natuknicu" da bi se resorna ministrica sutra mogla pojaviti u Đakovu. "Pa ćemo to probati iskoristiti za sastanak ako bude pristala, da probamo to prebiti preko koljena i da jednostavno povedemo svoje ljude doma da se pripreme za Božić", kaže Pokrovac. No, da sastanka u Đakovu sutra sigurno neće biti, potvrđuju nam iz Ministarstva i poručuju da se u odnosu na posljednji susret prosvjednika s ministricom - ništa promijenilo nije.