DAN VOLONTERA Heroji koji rade za 0 eura: 'To je u nama, prenosi se to s koljena do koljena, unazad do naših pradjedova'

Pomažući u nevolji volonteri na kocku stavljaju i svoj život i najbrojniji su vatrogasci. Njih čak 150 tisuća dobrovoljno spašava živote i imovinu. U DVD-u Stružec kraj Popovače naš reporter Boris Mišević od zapovjednika Marka Tišljara doznaje što ih to pokreće da za 0 kuna spašavaju ljude i imovinu. 'To je ljubav prema vatrogastvu i za većinu naših dečkiju to je tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno čak do osnivača, pradjedova. Kod mene to ide čak četiri koljena unazad. To je ljubav, to je u nama', otkrio je Tišljar. Kaže, u njihovo vatrogastvo ulaže se prilično te su zadovoljni opremljenošću, a kako to izgleda kad se vatrogasci dignu i 25 metara u vis u vatrogasnoj košari, pogledajte u videu