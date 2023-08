Cijeli slučaj oko Bad Blue Boysa od početka u Ateni prati reporterka RTL-a Ana Mlinarić.

Koliko može potrajati DNA analiza, čuli smo jučer u emisiji poznatog stručnjaka za forenziku koji tvrdi da se žurni rezultati mogu dobiti i u roku od 24 sata?

"I Grci tvrde da žurno rade ove rezultate, i da prikupljaju sve uzorke no dva su problema. Jedan koji se komunicira javno, a to je činjenica da je veliki broj onih koji se nalaze u pritvoru kojima se uzroci trebaju uzeti pa usporediti i drugi razlog koji se ne komunicira javno, ali je činjenica, a to je da smo u sredini kolovoza kada Grci odlaze na godišnje odmore i policijski laboratorij ne radi u punom kapacitetu.

Znamo da su uzorci uzeti, u idućim danima krenut će usporedbe, ali koliko će to sve trajati je vrlo teško prognozirati", kaže Mlinarić.

Je li potvrđeno da istražitelji imaju snimku ubojstva; odnosno trenutak kad je AEK-ov navijač zadobio ozljedu nožem?

"To je izjava koju je danas dao odvjetnik trojice Hrvata, provjerila sam to kod odvjetnika koji brani većinu BBB i on mi takvu informaciju nije potvrdio. Čini se da je ta izjava probudila lažnu nadu i kod njihovih roditelja."

Je li realno da se udovolji Hrvatima da budu u istom zatvoru?

"Čini se teško, ono što je problem je činjenica da ih se tereti za zločinačko udruživanje i u Hrvatskoj, a i ovdje u Grčkoj u takvim slučajevima se gleda da ih se ne stavlja zajedno, pazi se da ih se razdvoji. Zadnja informacija govori da je donesena odluka da se njih 40 smjesti u 16 zatvora diljem Grčke. Provjerila sam to s veleposlanstvom pa kažu da ta odluka nije konačna, i da sutra imaju sastanak u kojem će tražiti da što više Hrvata bude smješteno u što manje zatvora", rekla je reporterka.

