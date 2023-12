Hoće li biti dovoljno purica? Potražnja je prevelika, u prosincu ih se pojede više od 100 tisuća

Za mnoge slasna blagdanska purica i najiščekivanije jelo u godini. Hrvati godišnje pojedu 3 i pol kilograma puretine, otprilike jednu puricu. I od nje ne planiraju odustati, pa koliko god koštala.

"U svakom slučaju za nju se nađe. Ako se slučajno nema za to, onda se posudi pa se kupi, ali to mora biti. Obavezno!" rekao je Mijo.

"Tradicija je tradicija", rekla je Ljerka. Izdvojit će koliko god bude trebalo za puricu i odojak.

Najviše se traže zagorski purani. Na ovom gospodarstvu u Lužnici Zagorskoj ima ih 500, no ako ga do sada niste kupili, teško ćete ga naći.

"Svake godine potražnja je sve veća i veća i svi naši purani za ovu godinu su već rasprodani", rekla je vlasnica OPG-a, Tihana Forjan. A oni koji sada nazovu za kupnju, Tihana se našali i kaže im da mogu naručiti, ali tek za sljedeći Božić.

Za blagdane bi se rado pojela purica, no u svim ostalim mjesecima rijetko tko je se sjeti.

"Mislim da nije preskupo. Da je želim, kupio bih je, ali neću. Više sam za bakalar i za takve stvari", rekao je Luka ?

Hrvati tijekom godine dosta slabo jedu puretinu. Više su okrenuti crvenom mesu, u prvom redu svinjetinu, a što se tiče peradi piletini. No, u prosincu svi se sjete purica onda ih se pojede između 100 i 130 tisuća.

Svi oni koji je još nisu nabavili, a možda se sada pitaju koliko košta.

"Kod nas je cijena purana ove godine 10 eura za kilu, a purice 11 eura. U usporedbi s prošlom godinom to je nekih 2 eura više", komentirala je Tihana.

Proizvodnja purana značajno ne raste, tisuće purana usmrćeno je zbog ptičje gripe na jednoj farmi, no ipak nema razloga za brigu. Svi će moći doći do purice, makar one uvozne kojom će se nadoknaditi nastali manjkovi.