Iako je rok da prijedlog proračuna preda do kraja sutrašnjeg dana, gradonačelnik Gospića Karlo Starčević je poručio da to neće učiniti i da ide na nove izbore za gradonačelnika. Potez gradonačelnika nije jasan građanima, pa čak ni svim vijećnici s njegove liste.

Gradski su vijećnici danas jednoglasno izglasali odluku o privremenom financiranju jer je gradonačelnik povukao prijedlog proračuna, pa će Gospićani na izvanredne izbore za gradonačelnika, a da ih većina i ne zna zašto.

"Pravo da vam kažem ne znam. Sinoć sam slučajno na televiziji vidio da će biti izbori. Nisam u tim vodama, pa nemam pojma zašto", kaže nam Mile, a Ivan ne vjeruje da bi izvanredni izbori nešto mogli promijeniti.

"Bit će isto kao i do sada. Samo se svađaju jedni s drugima. I to je to, politika je umiješana previše. Ne znam želim li prijevremene izbore. Nemam pojma za koga bi navijao", dodao je Ivan.

Marko pak kaže da se ništa još ne zna. "Do 31.12. imaju vremena, pa ćemo onda saznati", zaključuje.

Gradonačelnik Karlo Starčević danas nije htio pred kameru, ali je poručio da je uvjeren da će ga slijediti većina vijećnika i da će se dogoditi i izvanredni izbori za Gradsko vijeće. Da bi se raspustio gradsko vijeće, od 15 vijećnika, 8 bi ih trebalo dati ostavku. U gradsku pisarnicu nije došao ničiji prijedlog ostavke.

Do raskola među vijećnicima s liste Stačevićeva HSP-a došlo je zbog neslaganja s lokacijom nove zatvorske kaznionice u Gospiću. Gradonačelnik je suspendirao svoju zamjenicu Kristinu Pršu , a ona kaže da ne zna zašto.

"Gradonačelnik je donio zaključak o ukidanju dijela ovlasti koje je prenio na mene bez obrazloženja. Uručeno mi je putem gradskih službi", kaže zamjenica gradonačelnika.

Proračun je Starčević povukao u zadnji čas iako većina vijećnika smatra da bi bio izglasan.

"Mi smo doslovno kao njegovi vijećnici obezglavljeni. Našli smo se, osjećali smo se kao na brodu s kog je prvi pobjegao kapetan. Nama jednostavno nije jasno zašto se ovo dogodilo", kaže Nada Alić (HSP), potpredsjednica Gradskog vijeća, koja ne planira dati ostavku.

Koliko će izvanredni izbori štetiti Gospiću, vijećnici su podijeljeni.

"To se vrlo brzo može provesti. Tako da ja ne smatram da će tu biti neke drastične posljedice vezano uz Grad", smatra Anamarija Zdunić (NEZ.), predsjednica Gradskog vijeća Grada Gospića, a Ivica Kovačević iz redova stranke LiPO misli drukčije.

"Ovo je izvanredna situacija koja apsolutno nije potrebna gradu koji iz dana u dan stagnira, da ne rečem i propada i onda imamo još ovako izazvanu krizu od čelnog čovjeka Grada", ističe.

Sad je već gotovo sasvim sigurno da će Gospićani prvi na izbore u 2024. godini.