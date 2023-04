Hoće li Hrvatsku potisnuti jeftinija tržišta? Apartmani skuplji i za 30 posto

Cijene privatnog smještaja u Hrvatskoj porasle su oko 30 posto, najviše u Europi. Iznajmljivači nas uvjeravaju da su se cijene morale dizati. Hoće li Hrvatsku potisnuti jeftinija tržišta?

Umjesto visokih cijena smještaja u vrelim ljetnim noćima, travanjski turisti radije biraju predsezonu i prihvatljive cijene.

"400 eura za 5 noći, otprilike tako, za dvoje ljudi. Ne mislim da je skupo. Imamo dobru cijenu jer je predsezona, još je hladno, ali mislim da bi mi bilo skupo preko ljeta", rekla je Adela iz Češke.

"Za noć 51 euro, mislim, za apartman. Tri sobe, kuhinja", istaknuo je Cedric iz Švicarske.

"Ovisi što tražite. Očito možete naći luksuznija mjesta ili ona s nižim cijenama, ali za normalan smještaj cijene su prilično dobre", rekla je Manuela iz Kostarike.

Povećanje cijena nije ujednačeno, smatra vlasnik agencije koja iznajmljuje apartmane različitih vlasnika.

"Povećanje cijena vidljivo je možda za nekih 10-ak posto, što je u odnosu na prošlu godinu razumljivo s obzirom da imamo inflaciju i porast cijena energenata kao što su struja, voda, ali i svih ostalih nameta", rekao je Danijel Radeta, vlasnik turističke agencije iz Zadra.

Na rast cijena u privatnom smještaju zasigurno je utjecala inflacija i povećanje troškova iznajmljivača, ali isto tako i dobra popunjenost prošle sezone kada je recimo u kolovozu u Zadru bilo nemoguće pronaći slobodan turistički krevet.

Zato se u sredinama poput Zadra i ove godine nastavlja trend rasta broja apartmana.

"Mi imamo za isto razdoblje prošle godine povećanje od 12 posto iznajmljivača, odnosno 8 posto dodatnih kreveta, ležajeva na području Grada Zadra. Obzirom da imamo negdje oko 18 tisuća ležajeva i oko 3800 kreveta raspoloživih u hotelskom smještaju, možemo zaključiti da prevladavaju ti apartmani", rekao je Mario Paleka, direktor TZ Grada Zadra.

"Kad pogledamo i najave, samo istraživanje koje je rađeno od 7. do 10. travnja očekujemo negdje preko 160 tisuća turista, 160 tisuća dolazaka i preko 550 tisuća noćenja. Samim time vidimo da je to nekih 8 posto više prema najavama nego što je to bilo prošle godine", istaknula je Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta.

U svibnju je interes turista ipak veći za jeftinijim, a toplijim južnoeuropskim destinacijama poput Grčke, a Hrvatska je uvijek najinteresantnija u špici sezone.