Boce bačene u more dio su nagradne igre hvarskog restorana, a u bacanju boca u more sudjelovali su glazbenici Mladen Grdović i Jakša Kriletić. No, iz lučke kapetanije upozoravaju da je riječ o kažnjivom djelu za koje su zapriječene visoke novčane kazne.

Jakša Kriletić iznenađen je time, kaže da mu nije mu namjera kršiti zakon niti onečistiti more, već sudjelovati u nečemu što je trebala biti dobra zafrkancija:

"Naime, te boce su se odmah skupile nakon pola sata, jer su ljudi čekali da mogu skupiti boce ne bi li mogli besplatno u taj restoran. Meni je žao što sam neke uvrijedio s tim jer tko me pozna zna da recikliram apsolutno sve, da mi je kuća u zelenoj energiji i da sam za očuvanje majke planete.”

Baš kao i vlasniku restorana koju je organizirao nagradnu igru, cilj je očuvanje Jadrana. Sve nalaznike pozvali su na početku nagradne igre da bocu i čep vrate u restoran.

Ivan Gospodnetić, vlasnik restorana u Hvaru nam je rekao: “Projekt ima glavu i rep. Cilj projekta nije samo promocija našega lipega Hvara i našega restorana. Jedan dio cilja projekta je ukazivanje na problem tijekom ljetnih mjeseci zagađivanje našega lipega mora. Očito smo u tome uspjeli…”

No, lučka kapetanija je dobila prijavu i traju izvidi, jer bacanje bilo čega iz brodova kažnjivo je prema zakonu. Kazna se kreće od 664 do 6 640 eura. Splitski lučki kapetan, Željko Kuštera pojašnjava: “Kapetan ispostave lučke kapetanije Hvar će obaviti razgovor, napraviti zapisnik, a tada ćemo biti dosta pametniji i znat ćemo na čiju će adresu ići eventualne kazne.”

Oni koji su pronašli boce nisu krili oduševljenje, a čini se kako vlasnik restorana nije zabrinut za moguće kazne. Tvrdi nijedna boca nije ostala u moru. Ivan Gospodnetić dodaje: "Do sad je bačeno 20 boca tik uz obalu i svih 20 je pronađeno. To je dokumentirano videozapisom. Projekt ide dalje, bacamo još 80 boca. Prati te nas!"

Iz lučke kapetanije kažu da još će utvrditi tko će sve biti kažnjen, ali sankcije neće izbjeći bez obzira na to što su boce izvađene iz mora. Željko Kuštera iz ispostave Split zaključuje: "pojma nagradnih igara za bacanje u more još nemamo, možda jednog dana to budemo imali onda ćemo to uzeti u obzir. “

Do tada s nagradnim igrama oprezno, ali svakako je ova poruka u boci dobila pažnje. Sad znamo da bacanje boce nije samo romantično, već i zakonski kažnjivo.