Hoće li mladi liječnici u štrajk? Ispunjena im 2 od 4 zahtjeva. Pacijenti ih u borbi za prava podržavaju

Prije pola godine liječnici su prosvjedovali i tražili ispunjenje zahtjeva. Ispunjena su samo dva od četiri.

"Riješena je uredba o koeficijentima. Kadrovsko-vremenski normativi su doneseni, ali bez suradnje liječničkih udruga i nisu obvezujući što je problem. Zakon o ravnopravnom statusu liječnika je trenutno u stagnaciji i to nije riješeno", poručuje Marin Smilović iz Inicijative mladih liječnika.

Nisu riješeni ni takozvani robovlasnički ugovori. Posljednji štrajk bio je prije 10 godina.

"Štrajk može organizirati samo Hrvatski liječnički sindikat, mi udruge međusobno komuniciramo, dogovaramo akcije. Eventualni štrajk će se javno najaviti ako i kad za to bude vrijeme. Ta opcija nije isključena, ali trenutno se ne razgovara o tome", pojašnjava Smilović.

Iz Hrvatskog liječničkog sindikata poručuju da su nezadovoljni načinom i rokovima rješavanja problema dogovorenih s premijerom.

Prenosimo njihovo priopćenje:

"Na temu tijeka zdravstvene reforme, intenzivno komuniciramo s članstvom i razmatramo opcije djelovanja u daljnjem razdoblju. Na stolu su sve opcije, a o daljnjem postupanju pravovremeno ćemo vas obavijestiti."

Iz Ministarstva zdravstva potvrđuju da je još oko 1200 liječnika s nepovoljnim ugovorima. Za prijevremeni odlazak iz bolnice u kojoj su odradili specijalizaciju moraju platiti oko sto tisuća eura.

"Problem ćemo riješiti. Nacrt Zakona je izrađen i ići će nakon toga u savjetovanje, nema nikakve bojazni za to kako sada stvari stoje do 15.12. taj Zakon će ići u proceduru", kaže Tomislav Dulibić, državni tajnik.

S izmjenama, ako napuste bolnicu prije vremena plaćat će fiksne troškove edukacije i mentorstva. Ministar zdravstva kaže da je sastanak s mladim liječnicima bio prije malo više od dva tjedna.

"Dobivam kritike od tih mladih liječnika da ne mogu otići ni na toalet za vrijeme svog dežurstva. To me malo čudi, jer neki rade istovremeno na tri privatna poslova u popodnevnim satima. Istina mora doći do vidjela i ono što ja moram zastupati je interes hrvatskih građana", kaže Beroš.

Pacijenti liječnike u borbi za prava podržavaju. Govore nam da svatko mora imati svoja prava, pa tako i liječnici te da ne bi imali ništa protiv toga da štrajkaju.

Sredina prosinca, točnije 15.12.2023. novi je konkretan datum. S njim su liječnici zadovoljni, a ako obećanje ne bude ispunjeno, ponavljaju sve su opcije na stolu.