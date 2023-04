Hoće li se ukinuti maturalci? 'Roditelji su znali pakirati alkohol u kofere svoje djece'

U pratnji 10-ero nastavnika 150 učenika Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu krajem ljeta idena maturalac ide u Grčku. Među njima i razrednica Helena. Iza nje je mnogo izleta i putovanja, ne i negativnih iskustava.

"Bez obzira što imate dobar odnos s njima i što to graditi sve te godine ipak je to veliki strah i stres, nema spavanja. Morate biti spremni na sve. Od toga da će se djeca razboljeti do toga da će doći do ekscesa, jer oni se žele provesti onako kako se ne provode s roditeljima", kaže nam Helena Strugar, nastavnica povijesti u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Tragedije, poput ove koja se dogodila u Pragu, nisu česte, ali iz Udruge srednjoškolskih ravnatelja upozoravaju da se pravilnik koji regulira učenička putovanja treba mijenjati.

Poručuju da cilj takvih putovanja ne smije biti isključivo zabava.

"Ako dan nije popunjen s obrazovnim sadržajima onda se stvarno trebamo zapitati trebamo li uopće organizirati takva putovanja. Nije bilo jednom da su roditelji spakirali alkoholna pića u kofere svoje djece kada su odlazili na učeničko putovanje", kaže Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Velika odgovornost je na nastavnicima u pratnji učenika. Zato traže da se bolje definiraju obveze svih strana, škole, roditelja i agencije.

"Trebaju ugraditi u pravilnik da roditelj dođe po svoje dijete ako ono krši pravila ponašanja. Nije određeno koliko nastavnika prati učenika. Imamo 20 učenika na jednog nastavnika, a to nije dovoljno", smatra Hitrec.

Za zabranu maturalnih putovanja nisu u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Maturalna putovanja uvijek su putovanja visokog rizika. Dobra stvar je što niti jedan nastavnik ne može biti prisiljen na organizaciju i odlazak na maturalno putovanje. Ni kada legnete na par sati u krevet ne možete biti sigurni gdje su ta djeca i zato razumijem kolege koje to ne žele", kaže Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama

Putničke agencije uvjeravaju da je sigurnost učenika uvijek na prvom mjestu.

"Svakodnevno se odlazi na jednodnevne izlete, terensku nastavu, sve je to u kurikulumima. Na nama je da radimo na edukaciji i spriječimo tragedije u budućnosti. Nema potrebe to zabraniti", kaže Tomislav Fain iz Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Ako se pita Ministarstvo, pravilnik je dobar, a odluka hoće organizirati maturalno ili bilo koje druge učeničko putovanje, gdje i koliko će trajati je na školi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ministarstvo to ne može zabraniti to škola planira u godišnjem kurikulumu i jedino nastavničko vijeće može prihvatiti ili odbiti plan izvan učioničke nastave", smatra Momir Karin, ravnatelj Uprave za obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

O zabranama i ograničenjima učeničkih putovanja ne razmišljaju. Poručuju, to nije obveza nego mogućnost škole.